В фильме «Танки» танки не стреляют

Кима Дружинина омичи называют своим, хотя он больше 10 лет назад уехал из родного города. Но и сам режиссёр по-прежнему считает Омск родным, именно поэтому он лично представил омской публике свою новую картину «Танки», предпремьерный показ которой прошёл в киноцентре «Вавилон».

«Танки» — это не исторический фильм и не военная драма, как следовало бы предположить из названия. Это лента приключенческая — жанр, по мнению режиссёра, незаслуженно забытый. За основу взяли исторический факт, пробег только что созданного танка Т-34 из Харькова до Москвы на смотр военной техники, окружили его вымышленными персонажами, добавили шпионского колорита, и вот получились «Танки».

О новом фильме и не только о нём наш разговор с режиссёром картины Кимом Дружининым.

Ласточка бронетехники

— Ким Юрьевич, почему из такой сложной темы о предвоенной поре, о создании легендарной «тридцатьчетвёрки» у вас получилось приключенческое кино?

— Такие истории и такое кино надо показывать зрителю всегда. Потому что эта история о прошлом нашей страны, о людях с большой буквы, героях, которых мы должны всегда помнить и которыми должны гордиться. Такие истории не всегда удается интересно показать, поэтому мы решили создать именно приключенческий фильм, чтобы рассказать историю о героях просто, понятно и увлекательно.

Есть фильм «Главный конструктор» 1980 года, это производственная драма, где рассказывается об этом пробеге, где он действительно происходит зимой, в снегу (в реальности это происходило в марте 1940 года. — Ред.). Правда, там вместо Т-34-76 едут Т-34-85, которые стали выпускать только в конце 1943 года, но это, в общем-то, неважно. Я знакомился с архивными документами, есть полное описание пробега, по минутам. Всю дорогу они шли по шоссе, ломались, чинились, на два дня опоздали в Москву на смотр, Кошкина сняли с середины пробега, потому что надо было что-то срочное решить на заводе. Потом он в Москве их нагнал, Сталину танк показали. Фраза, что это не танк, а ласточка советской бронетехники, которая звучит в нашем фильме, на самом деле принадлежит вождю.

Но на этом история не закончилась. Танки вновь своим ходом поехали назад из Москвы в Харьков, и Кошкин решил уже весь путь сам проделать, хотя был к тому времени сильно простужен. Они провалились под лёд, Кошкин получил воспаление лёгких и через несколько месяцев скончался, не дождавшись выхода своего детища в серию. Это на самом деле история трагическая. Но мы рассказываем историю побед, пути в Москву, мы сознательно не затрагиваем трагический эпизод, потому что жанр есть жанр.

— Как подбирали актёров?

— Актеров мы подбирали с особой тщательностью. Но на роль Михаила Кошкина Андрея Мерзликина утвердили сразу, по фото — актёр очень похож на героя. У них даже отчества одинаковые — оба Ильичи.

— А почему пригласили в картину Ицкова? Потому что омич или потому что образ такой?

— На самом деле Юрий Леонидович не омич, он в Омске просто прожил много лет, играл в нашем драмтеатре, но для нас он, конечно, уже родной человек. Однако выбрали не из-за «родственных связей» — он просто подходит на эту роль. Юрию Леонидовичу всё интересно, он очень живой, подвижный, с ним легко работать. А тут такая необычная история… сказочная.

— Эпизод, где Ицков играет «батю» некой банды, 20 лет после советской власти прячущейся по лесам, — то ли махновцы, то ли казаки — ну очень уж сказочный. Не находите, что не поверит зритель?

— Вы видели фильм «Неуловимые мстители»? Вы в него верите? В «Неуловимых мстителях» огромное количество выдумки, но при этом есть Махно и другие реальные персонажи, реальные столкновения. Это исключительно жанр, это вымысел. Дело в том, что у нас этот жанр умер на «Неуловимых мстителях» и «Пиратах ХХ века», и в российском современном кино жанр приключений отсутствует, его никто не снимает. И вот у нас была такая, на мой взгляд, тяжёлая задача — совместить реальный факт и приключенческий жанр, дабы молодого зрителя затянуть в кинотеатр и рассказать ему о том, кто такой конструктор, как это бывает, какие бывают люди, какая была эпоха и так далее.

Показать красоту страны

— В фильме очень красивая природа, просто буйство красок. Где всё это снимали?

— Объездили много, но остановились на Подмосковье, это окрестности города Воскресенска. Приключенческое кино должно быть красивым, у нас была задача показать красоту нашей страны, наших лесов и полей. Мне кажется, это получилось.

— Главные герои в картине — это «тридцатьчетвёрки». Известно, что в «28 панфиловцах» у вас были макеты, а здесь какую технику снимали?

— На «Мосфильме» нашли технику 1962 года выпуска. Причём работающую. Для создания одного нашего «героя» взяли танк Т-34 85-й модели, а второй сделали из тягача, также основанного на модели Т-34, но имеющего другую форму люка — квадратную. Специалисты это заметят, но мы не добивались исторической правды в каждом кадре, нам важно было показать мощь советской бронетехники.

— Вам удалось ощутить себя танкистом?

— Да, хотя управлять танком крайне тяжело. По-моему, он вообще не создан для того, чтобы там находился человек моей комплекции. Надо сказать, когда сам попробуешь, понимаешь, каково им было, нашим предкам: это же не просто ездить, на нём ещё и воевать надо, и маневрировать, чтобы тебя не подбили! Каждый боевой выезд — это подвиг, за который надо было героя давать.

Хочу сказать, что помимо того, что это серьёзная боевая машина, танк ещё и невероятно красив. Такое ощущение, что наши конструктора ещё и о внешнем виде думали, когда его создавали. В подмосковной Кубинке, в музее боевой техники, есть немецкий, английский, французский павильоны. Их танки ни в какое сравнение с советскими не идут! Наша техника — это просто произведение искусства.

— В фильме кажется, что танки очень быстро едут, особенно в сцене с гонками. Так оно и есть?

— Максимальная скорость по паспорту 45 км/час, но у меня тоже такое ощущение, что парни раскочегаривали их на большее. Когда мы снимали сцену гонков на танках и ЗИСе, я был привязан к грузовичку, потому что мне надо было командовать танками и управлять машиной. Я так увлёкся, что парни-мехводы мне потом сказали: «Мы на Т-34 уже лет 10 на пятой передаче не передвигались, а ту уже шестую начали искать!». Техника удивительная: танки 1962-го года выпуска, но с ними не было никаких проблем.

— Были у вас танки-дублёры?

— Нет, у нас не было средств, чтобы ещё дублёров держать. Хотя мы знаем, что у Шахназарова в «Белом тигре» был полностью идентичный двойник.

— Много топлива ушло во время съёмок?

— Этого мы не подсчитывали, но очень много. Я понял, что танком быть очень хорошо, когда у тебя заканчивается топливо, не ты едешь на заправку, а заправка к тебе. Мы разыгрывали на радио приз, надо было ответить на вопрос, какой расход топлива у танка Т-34. Были варианты: 6 л/100 км, 73,2л/100 или 150л/100км. Правильный ответ последний, танк «ест» 150 литров на 100 км.

— Вскоре выйдет ещё один фильм, «Т-34». Как вы думаете, почему к этим танкам такой большой интерес возник одновременно?

— Это всегда так в культуре, искусстве. Если в одном театре выходит «Чайка», то обязательно ещё два-три театра этот же спектакль поставят. Если кто-то начинает снимать про 1917 год, сразу выходит куча фильмов про этот же период. Видимо, мысль материализуется.

Надо сказать, что мы в съёмочный период вошли позже всех. Ещё два фильма — «Т-34» и «Танкисты» уже сняты, но они сейчас в обработке. А мы уже в прокате.

— Как удалось так быстро снять фильм?

— Я начал готовиться в конце января 2017 года, и вот в конце апреля 2018-го мы уже вышли в прокат. Съёмочных дней было всего 35, потому что бюджет небольшой и надо было в него уложиться. Для приключенческого кино 35 смен — это, конечно, очень мало. Смены были очень насыщенные, очень тяжёлые, приходилось всё очень чётко планировать, чтобы ни одного лишнего кадра не снимать. В результате 95% отснятого материала вошло в картину. Это и позволяет нам достаточно недорого снимать фильмы, ведь в том же «Сталинграде», например, 2/3 картины ушло в корзину. А мы всё планируем.

— Вы довольны своей работой?

— Знаете, как у Пастернака, «пораженье от победы ты сам не должен отличить». Конечно, недоволен. Я бы сделал тут не так, там не так, но это рабочие моменты, надо остановиться, успокоиться и пойти дальше.

Самолёты — в планах

— О чём будет следующий фильм?

— Это пока секрет. Он обязательно будет, и будет скоро — относительно, конечно. На рассмотрении несколько сценариев; с чем мы в итоге запустимся, пока не решено.

— Опять будет лента на военную тематику? О самолётах, например?

— О самолётах снять очень хочется, у меня же отец военный лётчик. Но если это и будет военный фильм, то последний.

— Правда ли, что после фильма «28 панфиловцев» вас приглашал король Иордании?

— С фильмом «28 панфиловцев» связано очень много каких-то мистических вещей. Однажды звонит телефон, я беру трубку, и мне сообщают, что со мной хочет познакомиться король Иордании. Приехал в Москву, встретился с представителем Абдаллы II , который рассказал, что король посмотрел фильм, ему очень понравилось. Абдалла II строит в Амане огромный музей бронетехники, и он, посмотрев фильм «28 панфиловцев», заинтересовался танками, которые у нас снимались в картине. Потому что это ранняя модификация, и её нет нигде в мире. Но он же не знал, что все танки в «28 панфиловцах» это макеты в 16-м масштабе, и попросил себе такой экземпляр в музей. Я пообещал. И мы действительно поставили его на такой постамент из подмосковного дерева и передали в Иорданию.

— Вы будете представлять лету в других городах?

— У меня 28 апреля первый съемочный день на другой картине, поэтому я физически не смогу больше побывать нигде, кроме Омска. Но сюда я не мог не поехать. В других городах «Танки» будут представлять другие члены съёмочной группы.