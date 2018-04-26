Защитники Отечества. Салехардским школьникам представили фильм о войне и дружбе

Сегодня, 26 апреля, в Культурно-досуговом центре прошла литературная программа «Защитники Отечества» с участием народного артиста России Владимира Орла. Мероприятие приурочили к празднованию Великой Победы.

Владимир Орел рассказал о своем фильме, который он задумал и выпустил шестнадцать лет назад совместно с телерадиокомпанией «Регион-Тюмень»

«У меня возникла идея снять фильм о своем дяде, захотелось оставить о нем память. История о том, как в 15 лет он попадает в концлагерь к немцам, а к концу войны бежит к нашим. Позже, когда его откормили, ему дали винтовку и отправили на фронт брать Берлин. Он получил страшное ранение в висок. Во время войны он познакомился с земляком из Викулово и армянином, их дружба длилась до конца жизни. К сожалению, никого сейчас не осталось в живых», — отметил Владимир Орел. Это уже его шестой документальный фильм.

По мнению народного артиста, этот фильм нужно смотреть школьникам, молодежи, старшему поколению, чтобы знать, что такое война, и каких последствий ждать.

Владимир Орёл — народный артист России, председатель Тюменского отделения Союза театральных деятелей РФ. Родился в селе Луговки Киевской области. Окончил Харьковский институт искусств в 1972 году. Работал в театре Ворошиловграда, Томска. С 1977 года является актером и режиссером Тюменского драматического театра.