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Защитники Отечества. Салехардским школьникам представили фильм о войне и дружбе
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Защитники Отечества. Салехардским школьникам представили фильм о войне и дружбе 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Сегодня, 26 апреля, в Культурно-досуговом центре прошла литературная программа «Защитники Отечества» с участием народного артиста России Владимира Орла. Мероприятие приурочили к празднованию Великой Победы.
Владимир Орел рассказал о своем фильме, который он задумал и выпустил шестнадцать лет назад совместно с телерадиокомпанией «Регион-Тюмень».
«У меня возникла идея снять фильм о своем дяде, захотелось оставить о нем память. История о том, как в 15 лет он попадает в концлагерь к немцам, а к концу войны бежит к нашим. Позже, когда его откормили, ему дали винтовку и отправили на фронт брать Берлин. Он получил страшное ранение в висок. Во время войны он познакомился с земляком из Викулово и армянином, их дружба длилась до конца жизни. К сожалению, никого сейчас не осталось в живых», — отметил Владимир Орел. Это уже его шестой документальный фильм.
По мнению народного артиста, этот фильм нужно смотреть школьникам, молодежи, старшему поколению, чтобы знать, что такое война, и каких последствий ждать.
Владимир Орёл — народный артист России, председатель Тюменского отделения Союза театральных деятелей РФ. Родился в селе Луговки Киевской области. Окончил Харьковский институт искусств в 1972 году. Работал в театре Ворошиловграда, Томска. С 1977 года является актером и режиссером Тюменского драматического театра.
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