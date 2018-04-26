Французский «таксист» сыграет гангстера в Ростове 

Новая кинокартина «Краб» будет сниматься в Ростове. Режиссером и автором сценария стал брат актера Биби Насери.
Исполнитель главной роли в фильме «Такси», обладатель премии за лучшую мужскую роль в фильме «Патриоты» на Каннском кинофестивале, Сами Насери уже почти год живет в России. конечно же и съемочные площадки он выбирает на просторах нашей родины. Ожидается, что местом съемок станет также Ялта, окончить съемочный процесс планируют зимой этого года.
«Краб» — это жаргонное слово, означающее надзирателя в тюрьме. Вокруг него и будет крутиться вся история. Это фильм про гангстеров, там очень много юмора, — цитирует ТАСС слова актера.
Кроме Сами Насери в фильме снимутся и другие звезды французского кино. Филипп Лелуш, известный по съемкам «Такси» Фредерик Дифенталь и Джон Сэвидж. Съемки фильма полностью пройдут в России, хотя по сюжету действие разворачивается во Франции. «У нас полностью русская техническая команда и единственный человек, который будет не из России, — это сын моего брата, он приедет из Франции также участвовать в съемках фильма.»— рассказывает актер.