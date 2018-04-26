«Реальные пацаны»: 8 лет спустя 

Эти пацаны — и девчонки тоже — самые реальные из всех, кого вы знаете. По сути, они еще не были актерами, когда попали в сериал, это были самые обычные жители Перми, студенты или выпускники, которых режиссер Жанна Кадникова, работавшая в Пермском ТЮЗе, понавыбирала для сериала «Реальные пацаны». Николай Наумов (Колян) и Владимир Селиванов (Вован) пришли из КВН, Зоя Бербер училась на модельера одежды, Мария Шекунова работала пионервожатой. Окей, есть исключение — Валентина Мазунина (Валюха), начинавшая работать в том самом Пермском ТЮЗе. Но все-таки реальными актерами все они стали во время съемок «Реальных пацанов». Буквально выросли на глазах — и профессионально, и физиологически! Судите сами.
Вот в такого посетителя Грушинского фестиваля превратился Колян Наумов. Сыграл главные роли в фильмах «Няньки», «Корпоратив». А в 2016 году, когда у актера родился третий ребенок, стал многодетным отцом. Фото: instagram.comЗоя Бербер из пермской девочки и вовсе превратилась в Шэрон Стоун. Снимается в клипах у рэперов (Нигатив и 25/17), играет в Московском Губернском театре. Воспитывает дочь. Фото: instagram.comАнтон Богданов после роли гопника стал актером Московского Губернского театра. Снимался в комедиях «Елки», «Джентльмены, удачи!» и военной драме «Т-34». Воспитывает сына. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ/«КП» — Москва, Канал ТНТВалентина Мазунина, блестяще сыграв Валюху, сильно постройнела. А потом Жора Крыжовников взял ее в комедию «Горько!» и «Елки новые». Мазунина купила квартиру в ипотеку и еще получила главную роль в фильме «Ну, здравствуй, Оксана Соколова». Фото: Сергей ИВАНОВ/FOTODOM.ru, Канал ТНТВладимир Селиванов почти не изменился. Все такой же лысый. Но иногда с усами. Он сыграл в спортивной драме «Воин», читает рэп под псевдонимом Vavan. Не пьет, не курит, занимается йогой и растит дочку! Фото: nstagram.com, Канал ТНТМарию Шекунову тоже не узнать: из пермской простушки — в светскую львицу. Актриса скинула 10 килограммов, снялась в сериалах «Бедные люди», «Света с того света» и нашумевшем «Левиафане». Воспитывает сына. Фото: instagram.com, Канал ТНТ