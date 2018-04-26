На Московском кинофестивале вручили первые призы

В последний день работы Московского кинофестиваля прошла церемония награждения неофициальными призами — свои награды раздали жюри российской кинокритики, международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ, организации по продвижению азиатского кино NETPAC и федерации киноклубов России. Спецприз также вручили еженедельник Коммерсантъ Weekend и портал «ПрофиСинема», который традиционно проводит опорос зрителей, смотрящих конкурсные картины и присуждает приз зрительских симпатий.

Лидером по количеству наград стал конкурсный «Гнев» португальского режиссера Сержиу Трефо. Фильм получил премию «Колючий взгляд» федерации киноклубов, отметившую «лаконичность и графическую изысканность воплощения социальной драмы», а также спецприз «Коммерсанта». Режиссер картины был поражен столь высокой оценкой российской публики. «Надеюсь, однажды мой фильм покажут в российском прокате. Я считаю, это будет лучшей наградой для него», — поделился Трефо.

Якутская картина «Царь-птица» Эдуарда Новикова , также участвующая в основном конкурсе ММКФ, получила награду жюри ФИПРЕССИ и удостоилась специального упоминания Федерации киноклубов. Такой же награды удостоилась узбекская «Стойкость» Рашида Маликова , она же поразила российских кинокритиков — картине вручили главный приз — статуэтку слона, который, по словам критиков, «топчет все антихудожественное и поливает все талантливое». Упоминания российских кинокритиков удостоился латвийский фильм «С пеной у рта» Яниса Нордса

В жюри российских программ назвали лучшим «Довлатова» Алексея Германа , а премия Netpac досталась документальной картине «Китайские Ван Гоги» китайских режиссеров Юй Хайбо и Юй Тяньци Кики, участвующей в программе «Свободная мысль».