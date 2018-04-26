Ещё
На Московском кинофестивале вручили первые призы
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Московском кинофестивале вручили первые призы 

News.ru 1 час назад
В последний день работы Московского кинофестиваля прошла церемония награждения неофициальными призами — свои награды раздали жюри российской кинокритики, международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ, организации по продвижению азиатского кино NETPAC и федерации киноклубов России. Спецприз также вручили еженедельник Коммерсантъ Weekend и портал «ПрофиСинема», который традиционно проводит опорос зрителей, смотрящих конкурсные картины и присуждает приз зрительских симпатий.
Лидером по количеству наград стал конкурсный «Гнев» португальского режиссера Сержиу Трефо. Фильм получил премию «Колючий взгляд» федерации киноклубов, отметившую «лаконичность и графическую изысканность воплощения социальной драмы», а также спецприз «Коммерсанта». Режиссер картины был поражен столь высокой оценкой российской публики. «Надеюсь, однажды мой фильм покажут в российском прокате. Я считаю, это будет лучшей наградой для него», — поделился Трефо.
Якутская картина «Царь-птица» Эдуарда Новикова, также участвующая в основном конкурсе ММКФ, получила награду жюри ФИПРЕССИ и удостоилась специального упоминания Федерации киноклубов. Такой же награды удостоилась узбекская «Стойкость» Рашида Маликова, она же поразила российских кинокритиков — картине вручили главный приз — статуэтку слона, который, по словам критиков, «топчет все антихудожественное и поливает все талантливое». Упоминания российских кинокритиков удостоился латвийский фильм «С пеной у рта» Яниса Нордса.
В жюри российских программ назвали лучшим «Довлатова» Алексея Германа, а премия Netpac досталась документальной картине «Китайские Ван Гоги» китайских режиссеров Юй Хайбо и Юй Тяньци Кики, участвующей в программе «Свободная мысль».
Зрителей же в этом году тронула норвежская военная драма «12-й человек» Харальда Цварта. Представители «ПрофиСинема» отметили, что конкурсная программа в этом году была очень сильной — столь высоких зрительских оценок картины не получали очень давно.
News.ru: последние новости
Даррен Аронофски признался в любви Звягинцеву В прокат выходят «Танки» с Мерзликиным На ММКФ вручили приз зрительских симпатий
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киноляпы, которые никто не замечал23
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру23
Актеры, повредившие психику на съемках2
Как уходили знаменитости14
Волшебные преображения звёзд
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
11:57
Скрытые загадки в кинофильмах
Кино
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
10:00
Тайные послания, которые шлют нам мультипликаторы
Кино
10:08
Что скрывают сотрудники кинотеатров
Кино
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение