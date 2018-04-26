Аня Чиповская вышла замуж за Никиту Панфилова

Поклонники дождались.

Одной из самых желанных российских актрис современности — звезде «Оттепели» Ане Чиповской в июне исполнится уже 31 год, а сердце красавицы до сих пор было свободно. Так, рассказывая о личной жизни в интервью нашему изданию в преддверии выхода фильма «Блокбастер» с ней в одной из главных ролей, актриса говорила о… коте, с которым живет в одной квартире, а от дальнейших расспросов отбилась: «Это произойдет тогда, когда я захочу. Я считаю, что наше общество не сексистское, но максимально бестактное. У женщин все время спрашивают, когда они будут рожать».

И вот наконец-то фанаты дождались.

Сюжет исторического сериала разворачивается в Санкт-Петербурге 1895 года. На всю Россию гремит имя знаменитого столичного адвоката Николая Андронова (Никита Панфилов), не проигравшего ни одного судебного процесса. Помогают ему верные друзья-адвокаты Виктор Роскевич (Никита Ефремов) и Михаил Заварзин (Евгений Антропов). Герои уже давно стали абсолютными звездами на небосклоне столичной богемы. Достать билет на судебное заседание сложнее, чем в модный театр. Но однажды из Москвы в столицу приезжает знаменитый прокурор Гущин (Федор Лавров), за которым тянется слава «грозы адвокатов». Его главная цель — выиграть в схватке с непобедимым Андроновым. Теперь героям придется защищать не только интересы правосудия, но и свою репутацию.

Аня Чиповская — одна из самых чарующих актрис нашего кино

Аня Чиповская исполнила роль Веры Андроновой, супруги непобедимого адвоката: «Моя героиня, женщина-семья, женщина-тыл. Они счастливы с Андроновым, им повезло, прошло время, но они все так же нежно влюблены. Она безусловно стержень их дома, в ней много мудрости, много терпения, много любви. Она справляется со всеми препятствиями и искушениями на своем пути именно потому, что семья для нее важнее всего», — рассказывает она о роли.

Надеемся, актриса так вживется в этот образ, что и настоящее замужество будет не за горами. А в сериале красавицу можно увидеть совсем скоро: как рассказали WDay.ru в пресс-службе телеканала, премьерные серии запланированы сразу после всех майскимх праздников, ориентировочно 14 или 16 мая.

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