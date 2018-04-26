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Бенедикт Камбербэтч и Кейт Бланшетт представили «Маугли» в Лас-Вегасе
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Бенедикт Камбербэтч и Кейт Бланшетт представили «Маугли» в Лас-Вегасе 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Фестиваль CinemaCon, проходящий в эти дни в Лас-Вегасе, продолжает принимать звездных гостей: на очереди оказались Бенедикт Камбербэтч, Мэттью Риз, Энди Серкис и Кейт Бланшетт, которые представили на CinemaCon грядущий фильм «Маугли».
По словам Серкиса, в отличие от семейной «Книги джунглей» Disney, вышедшей в 2016 году, его версия будет другой — это будет «эпичная история ребенка, становящегося воином».
Забавный факт: поскольку студия Warner Bros. питает некую особую любовь к слову «Начало», вслед за «Бэтмен: Начало» и просто «Начало» и фильм Энди Серкиса должен был называться «Книга джунглей: Начало». В итоге, к счастью, название сменили на просто «Маугли». Премьера — 18 октября 2018.
попкорнnews
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