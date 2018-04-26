Бенедикт Камбербэтч и Кейт Бланшетт представили «Маугли» в Лас-Вегасе

По словам Серкиса, в отличие от семейной «Книги джунглей» Disney , вышедшей в 2016 году, его версия будет другой — это будет «эпичная история ребенка, становящегося воином».

Забавный факт: поскольку студия Warner Bros. питает некую особую любовь к слову «Начало», вслед за «Бэтмен: Начало» и просто «Начало» и фильм Энди Серкиса должен был называться «Книга джунглей: Начало». В итоге, к счастью, название сменили на просто «Маугли». Премьера — 18 октября 2018.

попкорнnews