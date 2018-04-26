«#ОднаПобеда: По следам медиаэкспедиции»: состоялась интернет-премьера фильма тюменского режиссера

Документальный фильм «Одна Победа: по следам медиаэкспедиции», съёмки которого проходили с 2013 по 2016 год, тюменцы могут увидеть в этот четверг, 26 апреля. Интернет-премьера киноленты о том, какой ценой далась великая Победа, состоится сегодня в 16:20. На протяжении фильма герои меняли свое отношение к происходящему. Поездка стала для них не просто увлекательным путешествием, а позволила задуматься. Над чем? Ответы найдутся в фильме.

«Тыл — фронту» — монумент в Магнитогорске. Это первая частью триптиха, в который входит «Родина-мать» в Волгограде и «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке

— Цель медиа-экспедиции — отдать дань уважения всем братским народам, вставшим на защиту Родины и победившим нацизм. Не допустить фальсификации истории. Это не типичный рассказ о ребятах, которые увлекаются историей. Попытался показать поездку, во время которой сложно угадать, что будет завтра. Мы не знали, удастся ли доехать до Берлина, — рассказал режиссёр фильма Андрей Зубов

«Мемориал детским жертвам войны», установленный в чешском селе Лидице, состоит из 82 бронзовых статуй девчонок и мальчишек

Участники автопробега преодолели долгий и сложный путь в 10 тысяч километров на легендарных автомобилях ГАЗ М-20 «Победа». Маршрут проходил через 12 стран и 40 городов. Команда проекта посетила памятные места, встретилась и побеседовала с участниками Великой Отечественной войны — ветеранами и бывшими узниками концлагерей. Герои фильма делятся своими эмоциями со зрителем и передают историю такой, какая она есть.

Ветераны старались, но не могли сдержать слёз, рассказывая о страшных событиях военных лет Дорога до Берлина выдалась трудной, непредсказуемой. Чинить вышедшие из строя ретро-автомобили приходилось самостоятельно, остановившись у обочин

Автором идеи фильма стал председатель молодежного парламента при думе Ханты-Мансийского автономного округа — Константин Репин. Он создал проект «Победа одна на всех», который благодаря Андрею Зубову перерос в фильм.

Годы идут, а эта героиня документального фильма по-прежнему остаётся красавицей. Правда?

Фотографировала легендарные советские автомобили не съёмочная команда, но и любопытные прохожие. Некоторые из них раньше видели такие машины только на картинках

Посмотреть фильм «#ОднаПобеда: по следам медиаэкспедиции» предлагаем вам увидеть в числе первых прямо сейчас.

Одна Победа_2018_04_26