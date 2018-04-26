«ВКонтакте» подготовила защиту от спойлеров к фильму «Мстители: Война бесконечности»

Соцсеть «ВКонтакте» подготовила защиту от спойлеров к супергеройскому блокбастеру «Мстители: Война бесконечности» (в России фильм покажут 3 мая). Как рассказали «Собака.ru» в пресс-службе компании, в ленте новостей, перед записью, содержащей возможное раскрытие сюжета картины выводится специальное предупреждение о спойлерах. Текст подобных постов заканчивается фразой «Показать полностью…».

Функция доступна как в ленте новостей в десктопной и веб-версиях сайта, так и в официальных приложениях «ВКонтакте» для Android и iOS.

В середине февраля премьеру блокбастера «Мстители: Война бесконечности» перенесли на 8 дней (с 3 на 11 мая) из-за выхода российской картины «Собибор» с Константином Хабенским в главной роли. То же самое в российском прокате произошло и с другим супергеройским фильмом, «Черной пантерой»: изначально премьера планировалась на 15 февраля, но из-за конкуренции с российскими фильмами дата была сдвинута на 26 февраля. Позже дату премьеры снова вернули на 3 мая.

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