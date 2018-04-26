Ещё
«ВКонтакте» подготовила защиту от спойлеров к фильму «Мстители: Война бесконечности»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«ВКонтакте» подготовила защиту от спойлеров к фильму «Мстители: Война бесконечности» 

Собака 35 минут назад
Фото: Собака
Соцсеть «ВКонтакте» подготовила защиту от спойлеров к супергеройскому блокбастеру «Мстители: Война бесконечности» (в России фильм покажут 3 мая). Как рассказали «Собака.ru» в пресс-службе компании, в ленте новостей, перед записью, содержащей возможное раскрытие сюжета картины выводится специальное предупреждение о спойлерах. Текст подобных постов заканчивается фразой «Показать полностью…».
Функция доступна как в ленте новостей в десктопной и веб-версиях сайта, так и в официальных приложениях «ВКонтакте» для Android и iOS.
В середине февраля премьеру блокбастера «Мстители: Война бесконечности» перенесли на 8 дней (с 3 на 11 мая) из-за выхода российской картины «Собибор» с Константином Хабенским в главной роли. То же самое в российском прокате произошло и с другим супергеройским фильмом, «Черной пантерой»: изначально премьера планировалась на 15 февраля, но из-за конкуренции с российскими фильмами дата была сдвинута на 26 февраля. Позже дату премьеры снова вернули на 3 мая.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Собака: последние новости
Вышел новый трейлер «Венома» с Томом Харди Александр Миндадзе снимет Михаила Барышникова в картине о танго и любви Фильмы женщин-режиссеров покажут в киноклубе "Femina"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киноляпы, которые никто не замечал23
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру23
Как уходили знаменитости14
Актеры, повредившие психику на съемках2
Волшебные преображения звёзд
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
11:57
Скрытые загадки в кинофильмах
Кино
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
10:00
Тайные послания, которые шлют нам мультипликаторы
Кино
10:08
Что скрывают сотрудники кинотеатров
Кино
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение