Какое порно смотрят в России и других странах

Нам кажется, что никто никогда не узнает наши тайные темные желания. Никто не выяснит, что мы представляем себе во время секса с мужем или о чем фантазируем, мастурбируя в душе. Один из самых известных порно-ресурсов представил статистику за 2016 год. Всего за год пользователи просмотрели 92 миллиарда видео — то есть на каждого жителя Земли приходится около 12,5 роликов.

Сексолог доктор Лори Бетито предполагает, что со временем порно будет становиться более похожим на фэнтези, чем на реальную жизнь. И исследования порно-ресурса это подтверждают. Как же изменились запросы зрителей на порно-ресурсах за последний год?

Лесбиянки на первом месте, мачехи — на втором

Второй год самым популярным поисковым запросом в мире на порно-ресурсах становятся лесбиянки. Причем ищут их не только мужчины или сами лесбиянки, но и вполне гетеросексуальные женщины.

Вторую строчку поиска, ко всеобщему удивлению, заняли «мачехи», а третью — «зрелые женщины».

Самыми сексапильными стали персонажи видеоигр

Несмотря на то что за Ларой Крофт уже несколько лет сохраняется первенство в списке самых горячих персонажей порно (с 2,5 млн поисковых запросов в год), на этом аппетиты зрителей не ограничиваются. В первые ряды выбился многопользовательский шутер Overwatch («Дозор»). У каждого героя этой игры своя история, и так легко разнообразить ее бурными постельными сценами, чем и воспользовались режиссеры фильмов для взрослых.

Одна из ее персонажей, Трейсер, которая по сюжету игры открытая лесбиянка, идет со знаменитой Ларой Крофт «ноздря в ноздрю» — она получила в этом году 2,4 млн запросов.

Среди возбуждающих персонажей даже не совсем люди — у покемона Мисти 1,5 млн запросов.

Харли Квинн — королева порно

Вряд ли кого-то удивит, что после выхода фильма «Отряд самоубийц» образ девочки с розово-голубыми волосами стал будоражить умы мужчин и женщин по всему миру и стал хитом порно-пабликов. После выхода фильма популярность Харли выросла на 310%, а в период Хэллоуина — еще на 239%.

Это говорит нам о том, что и порно не чужда сезонность.

В России любят пони

Самые частые запросы от итальянских пользователей касаются всего, что относится к фут-фетишу, фантазию бразильцев будоражат покемоны и Скуби Ду, а в России на седьмой строчке запросов стоит… «My Little Pony».

На первом месте, кстати, в России все тот же «Дозор» с персонажем Зарья, которая по сюжету игры тоже родом из России.

Жители Индии и Японии очень патриотичны

Пользователи из Японии и Индии предпочитают смотреть на своих соотечественников. Индусы ищут «индийских жен» и «индийский колледж», а японцы запрашивают «юных японок» и «японок-любительниц».

¼ зрительниц — женщины

Существует распространенный стереотип, что женщины не смотрят порно. На самом деле, каждая четвертая зрительница популярного порно-ресурса — женщина. Среди любимых категорий 2016 года: лесбиянки, большие члены и секс втроем.

Порно перекочевало с экранов ноутбуков на смартфоны

Маленький экран не помеха. В 2016 году траффик просмотра взрослого контента на смартфонах возрос с 53% до 61% и, скорее всего, будет продолжать расти.

«Часы-пик» просмотра порно

…приходятся на одиннадцать вечера в период с воскресенья до четверга — пользователи порно-сайтов обычно ночные пташки и предпочитают выбирать время, когда они могут побыть в одиночестве. При этом никто не отменял ранние подъемы на работу, а вот перед выходными можно и расслабиться: по пятницам и субботам «счастливые часы» приходятся на полночь.

Кто-то считает Трампа сексуальным

С тех пор, как в ноябре Дональд Трамп был избран президентом США, порно-запросы с участием актеров, изображающих Трампа, подскочили просто невероятно. При этом зрителей интересовал не только нынешний лидер США, но и вся его семья.