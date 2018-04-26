Скрытые загадки в кинофильмах

Киноманы жить не могут без поиска в любимых фильмах ошибок и ляпов. Но, возможно, некоторые создатели намерено допускают малозаметные недочёты, чтобы сделать ленты более увлекательными и интригующими? Ведь находить недочёты и отсылки к другим историям не только любопытно, но и приятно. Представляем загадки, которые скрыты в популярных картинах.

1. «Отступники» Мартина Скорсезе . На экране постоянно мелькает буква Х, которую зрители воспринимают как малозаметный декор. В реальности это отсылка к ленте 1932 года «Лицо со шрамом», где Х символизировал смерть.