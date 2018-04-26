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Ольга Кузьмина показала себя в «Ералаше» в 13 лет
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Ольга Кузьмина показала себя в «Ералаше» в 13 лет 

Рамблер 2 часа назад
Фото: @kuzmummy
Актриса опубликовала в Instagram видеоподборку своих первых ролей в "Ералаше", которые она сыграла почти двадцать лет назад.
Кузьмина стала популярной после того, как снялась в успешном проекте "Кухня" и его продолжении "Отеле Элеоне". А свою актерскую карьеру, как оказалось, Ольга начинала в "Ералаше", как и многие ее коллеги по цеху. Недавно в своем блоге актриса выложила кадры из юмористического киножурнала и трогательно их подписала:
"Сегодня пасмурно, ураган нагнал тучи, а мне вспоминается мое безоблачное детство. Делюсь с вами частичками воспоминаний о нем".
Поклонники остались в полном восторге: одни не смогли узнать в девочке взрослую Ольгу, другие же, наоборот, признали, что Кузьмина осталась такой же очаровательной и милой, как и в детстве.
"Милейшая Олечка! Любила смотреть Ералаш, обожала серии с тобой",
"А я и не думала, что вы снимались в Ералаше! Для меня открытие! Вы хорошенькая",
"Я помню все Ералаши с твоим участием. Такая лапочка. Вообще раньше Ералаш интереснее был чем сейчас",
"А я и не знала! Очень мне нравилась эта девочка в Ералаше",
"Не изменилась ни капли) такая же малышка и осталась".
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