Фильмы, которые преобразились после спецэффектов 

Спецэффекты добавляют кинолентам красочности и зрелищности. Но всегда ли то, что происходит на экране, отражает процессы, которые имели место на съёмочной площадке Предлагаем вам заглянуть за кулисы киноцеха и узнать, как создаются блокбастеры.
1. Милый и трогательный фильм «Жизнь Пи» по-настоящему восхитительно выглядел на большом экране. Особенно впечатляюще выглядело море в момент бури. Но снимали сцену в бассейне, а тигра в лодке и вовсе не было.
2. «Пираты Карибского моря». Чудовищного Дейви Джонса эмоционально сыграл Билл Найи, но после изображение серьёзно дорабатывали на компьютере, чтобы мерзкие щупальца без конца двигались. Кстати, картина стала лауреатом «Оскара» за визуальные эффекты.
3. «Безумный Макс». Помните сцену погони в пустыне? Устрашающий антураж создали нагоняющий на зелёный фон вентиляторы, но основную работу выполнили специалисты по компьютерной графике.