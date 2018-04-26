Фильмы, которые преобразились после спецэффектов

Спецэффекты добавляют кинолентам красочности и зрелищности. Но всегда ли то, что происходит на экране, отражает процессы, которые имели место на съёмочной площадке Предлагаем вам заглянуть за кулисы киноцеха и узнать, как создаются блокбастеры.

1. Милый и трогательный фильм «Жизнь Пи» по-настоящему восхитительно выглядел на большом экране. Особенно впечатляюще выглядело море в момент бури. Но снимали сцену в бассейне, а тигра в лодке и вовсе не было.

2. «Пираты Карибского моря». Чудовищного Дейви Джонса эмоционально сыграл Билл Найи , но после изображение серьёзно дорабатывали на компьютере, чтобы мерзкие щупальца без конца двигались. Кстати, картина стала лауреатом «Оскара» за визуальные эффекты.

3. «Безумный Макс». Помните сцену погони в пустыне? Устрашающий антураж создали нагоняющий на зелёный фон вентиляторы, но основную работу выполнили специалисты по компьютерной графике.