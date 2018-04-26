Весенние каникулы на РЕН ТВ: смертельное оружие, планетарные уроды, супервулкан в Европе и немного лирики

На майские праздники РЕН ТВ подготовил особую программу. Получился отличный винегрет из лучших российских мультфильмов, документальных проектов и брутальных фильмов.

Изменения в сетке телеканала произойдут уже в субботу 28 апреля — зрители увидят лучшие документальные проекты РЕН ТВ. А в 13:00 на телеканале состоится премьера: четыре часа подряд на вас как из рога изобилия будут сыпаться интересные факты о том, как устроен мир. Произойдет это благодаря выпускам «Загадок человечества» с Олегом Шишкиным . Самое смертоносное оружие и самые уродливые существа на планете, военные провалы США и секреты современных тайных обществ, угроза извержения супервулкана в Европе и тайны укреплений Третьего Рейха на Эльбрусе.

30 апреля на РЕН ТВ будет посвящено российскому кино. С 11:00 канал покажет три фильма Алексея Балабанова подряд — культовые картины о Даниле Багрове «Брат» и «Брат 2», а также криминальную комедию «Жмурки». В 17:30 их сменит «День Д» с Михаилом Пореченковым, а вечером на РЕН ТВ появятся «Особенности национальной охоты» Александра Рогожкина . За первыми «Особенностями» последуют их продолжения, посвященные рыбалке, политике и подлёдному лову. Показ легендарных приключений генерала Иволгина, егеря Кузьмича и Льва Соловейчика продлится до поздней ночи.

Вторник 1 мая зрители РЕН ТВ проведут с любимыми героями главных отечественных мультфильмов современности. В праздничной программе запланированы все восемь частей франшизы о богатырях. Вечером канал покажет трилогию об Иване-Царевиче и Сером Волке, а также анимационный фильм «Как поймать перо жар-птицы». День мультфильмов на РЕН ТВ начнётся в 8:45.

Среду 2 мая РЕН ТВ посвятит новому документальному проекту Игоря Прокопенко «Русские булки 3»: с 10 утра и до часа ночи зрители узнают новые невероятные факты об истории и традициях нашей страны. А известные советские артисты — свидетели Великой Отечественной войны — расскажут о борьбе с фашистскими захватчиками. Зачем Гитлер направил элитные подразделения СС в Мурманскую область? Мог ли знаменитый алхимик Парацельс предсказать дату появления СССР? Откуда у египетских фараонов русские корни? Какие загадочные феномены мешали нашим космонавтам осваивать Луну? И в чем главные секреты любви и красоты девушек Древней Руси?

Игорь Прокопенко раскроет секреты русского характера, выяснит, можно ли объяснить научно православные чудеса, и проведет традиционную викторину «Русских булок». Победитель розыгрыша отправится со съемочной группой РЕН ТВ в экспедицию к Пермскому треугольнику — главной аномальной зоне России.