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Весенние каникулы на РЕН ТВ
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Весенние каникулы на РЕН ТВ 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Изменения в сетке телеканала произойдут уже в субботу 28 апреля — зрители увидят лучшие документальные проекты РЕН ТВ. А в 13:00 на телеканале состоится премьера, впервые в эфире — 4 часа самых интересных фактов о том, как устроен мир, в новых выпусках «Загадок человечества» с Олегом Шишкиным. Самое смертоносное оружие и самые уродливые существа на планете, военные провалы США и секреты современных тайных обществ, угроза извержения супервулкана в Европе и тайны укреплений Третьего Рейха на Эльбрусе.
30 апреля на РЕН ТВ будет посвящено российскому кино. С 11:00 канал покажет три фильма Алексея Балабанова подряд — культовые картины о Даниле Багрове «Брат» и «Брат 2», а также криминальную комедию «Жмурки». В 17:30 их сменит «День Д» с Михаилом Пореченковым, а вечером на РЕН ТВ появятся «Особенности национальной охоты» Александра Рогожкина. За первыми «Особенностями» последуют три их продолжения, посвящённые рыбалке, политике и подлёдному лову. Показ легендарных приключений генерала Иволгина, егеря Кузьмича и Льва Соловейчика продлится до поздней ночи.
С 11:00 канал покажет три фильма Алексея Балабанова подряд — культовые картины о Даниле Багрове «Брат» и «Брат 2», а также криминальную комедию «Жмурки»вечером на РЕН ТВ появятся «Особенности национальной охоты»В праздничной программе запланированы все восемь частей франшизы о богатыряхс 10 утра и до часа ночи зрители узнают новые невероятные факты об истории и традициях нашей страны
Вторник 1 мая зрители РЕН ТВ проведут с любимыми героями главных отечественных мультфильмов современности. В праздничной программе запланированы все восемь частей франшизы о богатырях. Вечером канал покажет трилогию об Иване-Царевиче и Сером Волке, а также анимационный фильм «Как поймать перо жар-птицы». День мультфильмов на РЕН ТВ начнётся в 8:45.
Среду 2 мая РЕН ТВ посвятит новому документальному проекту Игоря Прокопенко «Русские булки 3»: с 10 утра и до часа ночи зрители узнают новые невероятные факты об истории и традициях нашей страны. А известные советские артисты — свидетели Великой Отечественной войны — расскажут о борьбе с фашистскими захватчиками.
Зачем Гитлер направил элитные подразделения СС в Мурманскую область? Мог ли знаменитый алхимик Парацельс предсказать дату появления СССР? Откуда у египетских фараонов русские корни? Какие загадочные феномены мешали нашим космонавтам осваивать Луну? И в чём главные секреты любви и красоты девушек Древней Руси?
Игорь Прокопенко раскроет секреты русского характера, выяснит, можно ли объяснить научно православные чудеса, и проведёт традиционную викторину «Русских булок». Победитель розыгрыша отправится со съемочной группой РЕН ТВ в экспедицию к Пермскому треугольнику — главной аномальной зоне России.
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