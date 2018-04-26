10 мотивирующих фильмов, которые стоит посмотреть

Хорошее кино аккумулирует чувства, возводя их в высшую степень. Если мы смотрим боевик — происходит выброс адреналина, а в случае с мелодрамой, напротив, расслабляемся и придаемся мечтаниям о любви. Но есть фильмы, которые становятся спасительной таблеткой от тоски и бессилия. Они обращают наше внимание на что-то, что необходимо поменять в себе. Если у вас пропала мотивация, а на душе тяжело — посмотрите одну из этих картин. А можно все сразу. Хуже не будет. Только лучше.

Здоровье и самочувствие

Если состояние здоровья не в порядке, а физическая форма оставляет желать лучшего, нужно приниматься за дело. Но собраться с силами не так просто, как кажется на первый взгляд. Если вам поставили неприятный диагноз, требующий активного лечения, вы можете растеряться и пасть духом. Это нормальная реакция, вслед за которой должно прийти желание бороться за себя. Помощь подоспеет от родных, близких, друзей и покровителей, но проще всего расслабиться и посмотреть хорошее кино, где есть ответы на все интересующие вопросы.

А в душе я танцую

Фильм 2004 года с Джеймсом Макэвоем в главной роли — классика мотивационного кино. Жизнелюбие его героя оказалось несломленным несмотря на все обстоятельства, которые могли стать смертельными для человека слабого и не готового к борьбе. Фильм покажет, какие выходы можно найти там, где на самом деле их не было. До вашего появления.

Неприкасаемые 1+1 Если вы еще не познакомились с этим шедевром французского кино, обязательно сделайте это или пересмотрите картину еще раз. Великолепные режиссеры и сценаристы Оливье Накаш и Эрик Толедано потрудились на славу. В итоге им удалось создать живой и позитивный фильм о дружбе, помощи, любви и способности улыбаться несмотря ни на что.

Жизнь прекрасна

Жизнь прекрасна до тех пор, пока врачи не поставили смертельный диагноз. Или после тоже? Джонатан Левин снял удивительный фильм, который увидел свет еще в 2011 году. После просмотра вы узнаете, как быть, если жизнь и смерть вступили в схватку.

Добавьте к этому списку фильмы «Эйфория», «Вселенная Стивена Хокинга», «Пока не сыграл в ящик», «Лекарство», «Гитара», «Целитель Адамс», «Полианна», «Масло Лоренцо».

Карьера

Не каждый из нас стремится попасть на вершину Олимпа. Желание сделать карьеру зависит от ваших амбиций и иерархического инстинкта, который заложен в человеке с рождения. У одних он выражен слабо, у других сильнее. Кто-то стремится руководить, кто-то подчиняться, кто-то находится меж двух огней: «слуга царю, отец солдатам». Но каждый из нас где-то работает, общается с коллегами, получает или не получает повышение и социальные поощрения. Неважно, чего вы хотите от жизни, но если вы оказались в ситуации, когда нет сил бороться за место под солнцем, посмотрите эти фильмы. Они пропитаны стремлением к достижению цели и секретами успешных карьер.

«В погоне за счастьем»

Если вы думаете, сдаться или продолжать путь, посмотрите этот фильм 2006 года. Сценарий уникален, поскольку в любой его точке складывается ощущение, что именно сейчас имеет смысл опустить руки. Но главный герой — Крис Гарднер — думает иначе. Такие фильмы учат не сдаваться в самые сложные и невыносимые минуты нашей жизни.

«Перелом»

Есть фильмы, которые открыто заявляют: действуй! Перелом 2007 года относится к другому кино. Это прежде всего детектив, который интригует и скрывает развязку до последних секунд. Но еще интереснее смотреть за противостоянием двух лидеров: преступника и прокурора. Они оба достойны восхищения и не готовы сдаваться до конца. Кто победит? Фильм об упорстве в достижении цели, какой бы благородной или чудовищной она ни была.

«Человек, который изменил все»

Отличаться от своих современников можно, только если внутри нет страха: мыслить иначе, действовать смелее, идти против правил. Фильм 2011 года с Брэдом Питтом в главной роли расскажет о двух вариантах развития событий. Первый — меняться, второй — сдохнуть. Выбор за вами.

«Черный лебедь»

Красивая драма-триллер 2011 года о настоящем балете. Она закончилась так, как и должен завершиться фильм подобного жанра. Но как это ни странно, фильм мотивирует. Обратите внимание, как героиня Натали Портман идет к своей цели. А вы сделали хотя бы 10-ю долю этого?

Вместе с этими фильмами, которые мотивируют «на ура», боевой дух поднимут картины: «Всегда говори да», «Перед классом», «Побег из Шоушенка», «Легенда № 17», «Миллионер из трущоб», «Все или ничего», «Билли Эллиот».

Личное счастье

Чтобы найти и сохранить свою любовь, тоже нужна мотивация. Есть отношения, которые требуют от вас смелости, честности, открытости и готовности к переменам. Получить желаемое непросто. Вам стоит подумать: а достойны ли вы личного счастья? Как много вы совершаете для того, чтобы получить больше эмоций и позитива? Готовы ли вы окунаться в омут с головой или, напротив, брать на себя ответственность за другого человека? Если да, значит, все будет. Если нет, посмотрите мотивирующий фильм, он вам подскажет, как быть.

«Асфальт»

Французская комедия 2015 года с элементами драмы, которая показывает трогательные, оригинальные и яркие стороны взаимоотношений людей, живущих в серой зоне отчуждения. Городская безысходность, неровный асфальт, некрасивые дома — не помеха настоящим чувствам, доброте и состраданию. Многие моменты вызывают улыбку, другие помогают задуматься.

«Одна встреча»

Где вы окажетесь, если зайдете слишком далеко? Стоит ли отдаваться чувству и ставить на карту стабильность? Возможно, ваше мнение не совпадет с мнением сценариста и режиссера этого фильма 2014 года, Лизой Азуэлос

«Последняя любовь на Земле»

Как быть, если вы встретили любимого в момент, когда над человечеством нависла реальная угроза? Может, стоит снять маски и быть собой, не дожидаясь этой минуты?

Есть еще несколько фильмов, которые помогут вам сделать шаг навстречу и бороться за любовь: «50 первых поцелуев», «Магия лунного света», «Грязные танцы», «Гордость и предубеждение», «Реальная любовь».