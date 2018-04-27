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Появились первые кадры с полным составом Queen из байопика о Фредди Меркьюри
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Появились первые кадры с полным составом Queen из байопика о Фредди Меркьюри 

Газета.Ru 10 минут назад
Фото: Газета.Ru
Студия 20th Century Fox опубликовала новые кадры из фильма «Богемская рапсодия» — байопика о группе Queen и ее фронтмене Фредди Меркьюри..
На кадрах актеры предстают в декорациях одного из самых известных концертов Queen — выступления на стадионе «Уэмбли» с шоу Live Aid в 1985 году. На одном из кадров группа всем составом во главе с сыгравшим Фредди Меркьюри Рами Малеком стоит на сцене перед толпой фанатов, на втором Рами Малек и сыгравший Брайана Мэя Гвилум Ли запечатлены за сценой.
"Богемская рапсодия" находится в производстве уже несколько лет. Изначально снимавшего картину Брайана Сингера ранее заменил режиссер Декстер Флетчер. Сингер же был отстранен от съемок в связи с непрофессиональным поведением.
Премьера фильма о Queen состоится 2 ноября этого года.
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