Появились первые кадры с полным составом Queen из байопика о Фредди Меркьюри

Студия 20th Century Fox опубликовала новые кадры из фильма «Богемская рапсодия» — байопика о группе Queen и ее фронтмене Фредди Меркьюри..

На кадрах актеры предстают в декорациях одного из самых известных концертов Queen — выступления на стадионе «Уэмбли» с шоу Live Aid в 1985 году. На одном из кадров группа всем составом во главе с сыгравшим Фредди Меркьюри Рами Малеком стоит на сцене перед толпой фанатов, на втором Рами Малек и сыгравший Брайана Мэя Гвилум Ли запечатлены за сценой.

"Богемская рапсодия" находится в производстве уже несколько лет. Изначально снимавшего картину Брайана Сингера ранее заменил режиссер Декстер Флетчер . Сингер же был отстранен от съемок в связи с непрофессиональным поведением.

Премьера фильма о Queen состоится 2 ноября этого года.