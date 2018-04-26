Рами Малек закрутил роман с коллегой по фильму Люси Бойнтон

Рами Малек стал очередным подтверждением того, как часто романы на экране приводят к романам в реальной жизни: звезда «Мистера Робота» встречается с коллегой по фильму «Богемская рапсодия» Люси Бойнтон. В байопике Рами Малек сыграл Фредди Меркьюри, а Люси — возлюбленную певца, Мэри Остин.

Как утверждает источник Us Weekly, 36-летний Рами Малек настолько увлекся 24-летней Люси, когда они работали на съемочной площадке в Лондоне, что теперь всё время курсирует между Штатами и Великобританией, стараясь почаще навещать возлюбленную.

Кстати, в жизни Рами это уже не первый «служебный роман»: до Люси он встречался с коллегой по «Мистеру Роботу», актрисой Портией Даблдэй, но звезды расстались в 2017 году.

«Богемская рапсодия», повествующая о легенде Queen Фредди Меркьюри, его взлете и падении, появится на экранах кинотеатров 31 января 2019 года.

попкорнnews