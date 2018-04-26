В кинотеатре на Люблинской покажут экранизацию романа Достоевского

— К юбилею Юрия Яковлева в сети кинотеатров «Москино» организован цикл бесплатных показов картин с его участием. Есть среди них и драмы, и комедии, — отметили в пресс-службе Москино.

Показ фильма «Идиот» начнется в 15.00. Вход свободный. Напомним, что кинотеатр «Молодежный» расположен по адресу: улица Люблинская, дом 11. (то)