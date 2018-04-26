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В кинотеатре на Люблинской покажут экранизацию романа Достоевского
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В кинотеатре на Люблинской покажут экранизацию романа Достоевского 

Управа района Марьино 2 часа назад
Фото: Марьинский вестник
В пятницу, 27 апреля, в кинотеатре «Молодежный» на Люблинской улице состоится бесплатный показ картины Ивана Пырьева «Идиот» по роману Федора Достоевского. Главную роль в фильме исполнил выдающийся актер Юрий Яковлев, которому в апреле этого года исполнилось бы 90 лет.
— К юбилею Юрия Яковлева в сети кинотеатров «Москино» организован цикл бесплатных показов картин с его участием. Есть среди них и драмы, и комедии, — отметили в пресс-службе Москино.
Показ фильма «Идиот» начнется в 15.00. Вход свободный. Напомним, что кинотеатр «Молодежный» расположен по адресу: улица Люблинская, дом 11. (то)
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