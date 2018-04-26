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На майские праздники самарцев ожидает сюрприз от кинотеатра «Киномакс»
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На майские праздники самарцев ожидает сюрприз от кинотеатра «Киномакс» 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
IMAX FEST предоставит редкую возможность пересмотреть уже полюбившиеся кинокартины или впервые увидеть громкие кинохиты и образовательные фильмы в формате IMAX, на которые не удалось попасть в период проката. В числе заявленных лент нынешнего фестиваля — «Аватар», «Пираты Карбиского моря: мертвецы не рассказывают сказки», «Дэдпул» и «Красавица и чудовище». А также лучшие фильмы из IMAX-библиотеки документального кино: «Прекрасная планета» и «Рожденные на воле».
"IMAX FEST — одно из самых ожидаемых событий в Европе. А теперь нам удалось организовать его и в России", — рассказывает Ольга Пильникова, директор по маркетингу и коммуникациям IMAX в России и странах СНГ.
Этой весной фестиваль пройдет в Москве, Томске, Липецке, Рязани, Астрахани и Самаре.
"Мы очень рады, что наш партнер — сеть кинотеатров «КИНОМАКС» — постоянно работает над привлечением молодой аудитории в свои кинотеатры IMAX, — продолжает Ольга Пильникова, — проводит интересные мероприятия и ищет нестандартные подходы в этом вопросе".
По словам Анны Обсоковой, директора по маркетингу АО «КИНОМАКС», обе компании давно вынашивали идею подобного мероприятия. В итоге получился уникальный формат, который позволит киноманам получить возможность еще раз увидеть любимый фильм. Радует и специальная фиксированная стоимость билета: 250 рублей на художественные фильмы, 150 рублей — на документальные.
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