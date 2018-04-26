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Disney снимет фильм про сестру Белоснежки
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Disney снимет фильм про сестру Белоснежки 

Tlum.ru 1 час назад
Фото: Tlum.ru
Студия Disney собирается по-новому взглянуть на историю Белоснежки. Фильм «Алоцветик» (Rose Red) должен будет рассказать привычную сказку, но с точки зрения сестры Белоснежки. Да, у нее появится сестра, еще одна потенциальная диснеевская принцесса.
Алоцветик — это персонаж сказки «Неблагодарный карлик» братьев Гримм. По сюжету сказки две сестры (дочки обычной женщины) впускают в дом и отогревают медведя, а он оказывается заколдованным принцем. Белоснежка выходит замуж за него, Алоцветик — за его брата, вот как все удачно сложилось, конец.
В фильме «Алоцветик» все будет по-другому. Девушка поможет снять с Белоснежки проклятье злой королевы с помощью гномов. В Disney уже выяснили, что иногда принц вовсе и не нужен, а сестры гораздо более полезны. На роль Алоцветика позвали актрису Бри Ларсон, но согласилась ли она на участие в проекте пока неизвестно.
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