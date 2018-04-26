Актрисы, которые стали заложницами одной роли

Дарья Сагалова — неплохой хореограф, но телезрители помнят ее, в основном, по роли Светы Букиной из сериала «Счастливы вместе». Образ наивной и сексуальной блондинки так запал в душу, что жители Подольска (откуда Дарья родом) требовали у администрации города переименовать улицу в честь актрисы (но не получилось). Сама Дарья считает, что ее карьера складывается прекрасно (недавно, к примеру, она снялась в сериале «Улетный экипаж» на СТС), а Света Букина — «отличная девчонка».

От амплуа няни Вики Анастасии Заворотнюк не удалось избавиться до сих пор. После выхода сериала «Моя прекрасная няня» актриса стала желанной гостьей на многих телешоу, ей начали предлагать роли в различных проектах.

Заворотнюк не побоялась пробовать себя в других амплуа: снялась в блокбастере «Код Апокалипсиса», в сериале «Аманда О», а еще была ведущей юмористического шоу «Настя» на Первом канале. Но ни один из этих проектов не полюбился зрителям так, как «Моя прекрасная няня». Многие до сих пор подходят к Заворотнюк на улице как к няне Вике, а украинский говорок и непосредственность в один момент даже стали визитной карточкой актрисы.

В нашем списке оказалась и коллега Анастасии по сериалу. Ольга пришла в проект, уже став серьезной театральной актрисой, но роль Жанны Аркадьевны принесла ей всенародную известность. Сама актриса говорит, что не хотела стать «памятником неизвестному артисту», поэтому благодарит судьбу за роль Жанны Аркадьевны.

Все помнят Аллочку из «Универа», но не все могут припомнить, где еще видели эту эффектную блондинку. А вместе с тем Мария Кожевникова играла в «Батальоне» и в «Духлессе». Сделав паузу в актерской карьере, Мария стала депутатом от Единой России в 6-ом созыве Госдумы , но не прошла в 7-ой. Как истинная женщина, она решила посвятить себя семье. Сейчас у Марии трое детей, на ТВ она появляется редко, а свою личную жизнь старается не афишировать.