«Убить нельзя оставить»: о чем будет документальный проект Продюсерского центра «ВГИК-Дебют».

Завершилось производство документального фильма «Убить нельзя оставить» режиссера Юлии Морской . В нем создатели рассказывают о жизни четырех женщин, которые забеременели, не желая этого, и об аборте. Две из них аборт все — таки сделали. У двух других женщин на свет появились дети. Картина затронет такие темы, как: страхи женщин, ставших матерями, избавились ли от проблем те, кто решился на аборт. А самое страшное то, что все происходящее с героинями в реальной жизни — последствия безответственного отношения к однажды случившемуся действию, которое длилось всего несколько минут.. Тема документальной ленты злободневна: на сегодняшний день в современном обществе остро стоит вопрос о запрете абортов. Одни считают, что женщина имеет право решать самостоятельно, рожать или не рожать ребенка, и поэтому аборт должен быть доступным и официальным. Другие — что аборт это убийство и даже на раннем сроке.

Режиссер проекта Юлия Морская: «В русском языке у слова „забеременеть“ существует много синонимов: понести, забрюхатеть, залететь, надуться и пр. Каждое из этих слов имеет пренебрежительный, насмешливый оттенок, и уж точно не отражает смысла происходящего — зарождения новой жизни, появления нового человека! К сожалению, и к факту наступления беременности в современном обществе — не только в нашей стране, но и во всем мире — относятся так же. Но почему? Ведь последствия этого по — настоящему судьбоносны для женщины! Поэтому своей режиссерской задачей я видела попытку обратить внимание общества на то, что к беременности, к появлению ребенка на свет, стоит относиться как к самому важному, что может случиться в человеческой жизни вообще. Иначе множится страдание и смерть. Не только физическая»…