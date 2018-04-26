Фильм о святителе Николае Японском покажут в Москве

МОСКВА, 26 апреля. / ТАСС /. Полнометражный документальный фильм «Дневник святителя Николая» о Николае Японском , который оказал большое влияние на распространение православия в Японии, покажут в Московском доме кино. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.

"Намерение создать данный фильм поддержал митрополит Токийский и всей Японии Даниил (Нуширо), в съемках фильма участвовали клирики и миряне Японской автономной православной церкви . Картина сочетает в себе хроникальные кадры с анимационными рядами, которые позволяют зрителю почувствовать глубину и силу переживаний святого Николая Японского, запечатленные им в его дневниках и озвученные за кадром", — говорится в сообщении.

Режиссером фильма стала кандидат искусствоведения, доктор философских наук, доктор богословия Лариса Геращенко . Показ пройдет 11 мая в Белом зале Московского дома кино, вход свободный.

Православие в Японию принес русский миссионер Николай Касаткин . Он приехал в эту страну в 1861 году, не зная японского языка, и в тот период, когда христианство находилось под запретом. Первые годы, будучи посольским священником в русском консульстве в Хакодатэ (префектура Хоккайдо), он практически не имел возможности выходить за стены консульства и интенсивно занимался изучением японского языка и культуры.

Благодаря этому ему удалось начать активную миссионерскую деятельность. За 50 лет работы Николая Японского на территории страны было построено более 200 православных храмов, а число православных верующих составляло около 30 тыс. человек.