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Фильм о святителе Николае Японском покажут в Москве
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Фильм о святителе Николае Японском покажут в Москве 

ТАСС 1 час назад
Фото: Православие.Ru
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Полнометражный документальный фильм «Дневник святителя Николая» о Николае Японском, который оказал большое влияние на распространение православия в Японии, покажут в Московском доме кино. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
"Намерение создать данный фильм поддержал митрополит Токийский и всей Японии Даниил (Нуширо), в съемках фильма участвовали клирики и миряне Японской автономной православной церкви. Картина сочетает в себе хроникальные кадры с анимационными рядами, которые позволяют зрителю почувствовать глубину и силу переживаний святого Николая Японского, запечатленные им в его дневниках и озвученные за кадром", — говорится в сообщении.
Режиссером фильма стала кандидат искусствоведения, доктор философских наук, доктор богословия Лариса Геращенко. Показ пройдет 11 мая в Белом зале Московского дома кино, вход свободный.
Православие в Японию принес русский миссионер Николай Касаткин. Он приехал в эту страну в 1861 году, не зная японского языка, и в тот период, когда христианство находилось под запретом. Первые годы, будучи посольским священником в русском консульстве в Хакодатэ (префектура Хоккайдо), он практически не имел возможности выходить за стены консульства и интенсивно занимался изучением японского языка и культуры.
Благодаря этому ему удалось начать активную миссионерскую деятельность. За 50 лет работы Николая Японского на территории страны было построено более 200 православных храмов, а число православных верующих составляло около 30 тыс. человек.
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