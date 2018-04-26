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Показ фильма о пианисте пройдет в библиотеке имени Ивана Бунина
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Показ фильма о пианисте пройдет в библиотеке имени Ивана Бунина 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В библиотеке имени Ивана Бунина 28 апреля пройдет показ фильма «Ветка сирени» об известном пианисте.
— Эта встреча состоится в рамках проекта нашего учреждения «Живые лица». Гостям покажут фильм, повествующий о творческом пути пианиста и дирижера Сергея Рахманинова. Встречу проведет радиоведущая Лариса Косарева, которая расскажет о наследии великого музыканта, о малоизвестных фактах его биографии, —уточнила администратор Бунинского зала учреждения Татьяна Богоявленская.
Она добавила, что в рамках проекта «Живые лица» в библиотеке регулярно проходят показы фильмов и лекции о творчестве известных композиторов.
Вход свободный.
Гостей ждут в 14:00 по адресу: улица 1905 года, дом 3.
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