Показ фильма о пианисте пройдет в библиотеке имени Ивана Бунина

В библиотеке имени Ивана Бунина 28 апреля пройдет показ фильма «Ветка сирени» об известном пианисте.

— Эта встреча состоится в рамках проекта нашего учреждения «Живые лица». Гостям покажут фильм, повествующий о творческом пути пианиста и дирижера Сергея Рахманинова . Встречу проведет радиоведущая Лариса Косарева, которая расскажет о наследии великого музыканта, о малоизвестных фактах его биографии, —уточнила администратор Бунинского зала учреждения Татьяна Богоявленская.

Она добавила, что в рамках проекта «Живые лица» в библиотеке регулярно проходят показы фильмов и лекции о творчестве известных композиторов.

Вход свободный.

Гостей ждут в 14:00 по адресу: улица 1905 года, дом 3.