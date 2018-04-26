«Киносквер» РВИО откроет летний сезон 28 апреля фильмом «Матч» режиссера А. Малюкова

Второй сезон «Киносквера» Российского военно-исторического общества (РВИО) откроется 28 апреля 2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе РВИО.

«28 апреля в 19:00 на Аллее правителей РВИО открывает второй сезон проект «Киносквер. Кино в квадрате». Это бесплатный кинотеатр под открытым небом, где можно не только посмотреть фильмы, но и принять участие в различных перформансах. В этом году для удобства посетителей «Киносквера» открыта летняя терраса кафе «Полковнику никто не пишет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на показы «Кино в квадрате» приходят специальные гости — актеры, режиссеры и продюсеры, кинокритики и киноведы, которые рассказывают о фильмах и людях, повлиявших на развитие отечественного и мирового кинематографа. Также на площадке проводятся мастер-классы и интерактивные лекции.

«Наш «Киносквер» стал новой точкой притяжения для москвичей и гостей столицы. Начиная с 28 апреля, каждый уикенд мы будем бесплатно показывать известные отечественные фильмы. Перед просмотром зрители смогут прослушать интересные лекции об истории создания кинокартин, а также узнать о малоизвестных фактах», — приводятся в сообщении слова исполнительного директора РВИО Владислава Кононова . Он добавил, что репертуар «Киносквера» будет включать в себя не только развлекательные киноленты, но и серьезное историческое кино.

В пресс-службе пояснили, что новый сезон проекта откроет фильм Андрея Малюкова «Матч», перед показом которого историк футбола Юрий Борисенок расскажет о моментах, оставшихся за кадром, и других любопытных фактах. В последние дни апреля к показу запланированы «Свадьба в Малиновке» и «Кин-дза-дза!».

Кинотеатр РВИО рассчитан на 150 зрителей.

Первый сезон Киносквера РВИО открылся в начале лета 2017 г. За время работы он дважды стал фестивальной площадкой. Здесь прошли кинопоказы Фестиваля короткометражного независимого игрового кино KONIK и Московского фестиваля российского кино «Будем жить!».