Ещё
Тарасова получила премию Chopard Talent Award, а Навка ослепила всех блеском бриллиантов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тарасова получила премию Chopard Talent Award, а Навка ослепила всех блеском бриллиантов 

Passion.ru 51 минуту назад
Фото: Passion.ru
Вот уже третий год подряд легендарный ювелирный Дом Chopard организовывает гала-ужин на белоснежной яхте флотилии «Рэдиссон Ройал», в рамках которого проходит вручение премии молодым актерам Chopard Talent Award. В 2016-м награды в виде позолоченной ленты кинопленки достались Александру Палю и Дарье Екамасовой. В прошлом году победителями стали Риналь Мухаметов и Дарья Жовнер.
Ну а на этот раз гости мероприятия чествовали Аглаю Тарасову и Милана Марича — молодая актриса получила премию за роль в картине «Лед», а 27-летний сербский артист — за безупречное перевоплощение в писателя Сергея Довлатова в одноименном фильме.
Аглая Тарасова выглядела ослепительно в черном бархатном платье Saint Laurent и в серьгах Chopard. Не менее эффектными были и наряды других гостей вечера, среди которых были замечены Татьяна Навка, Ольга Кабо, Алика Смехова, Александра Савельева, Юлианна Караулова и другие.
Фото: Анна Темерина, Виктор Бойко / пресс-служба
Passion.ru: последние новости
Цветущая Елена Захарова, стильная Анна Чурина и другие звезды посмотрели «Танки» на ММКФ Тест: проверьте себя — не пора ли вам к врачу? Прозрачные платья и дерзкие разрезы: звезды показали себя во всей красе на красной дорожке ММКФ — 2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы12
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру23
Актеры, повредившие психику на съемках2
Киноляпы, которые никто не замечал23
Как уходили знаменитости15
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
11:57
Скрытые загадки в кинофильмах
Кино
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
10:00
Тайные послания, которые шлют нам мультипликаторы
Кино
10:08
Что скрывают сотрудники кинотеатров
Кино
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение