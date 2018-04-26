Гости 40-го Московского кинофестиваля съезжаются на закрытие киносмотра

МОСКВА, 26 апреля. / ТАСС /. Президент 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) Никита Михалков встречает на красной ковровой дорожке гостей киносмотра. Он закрывается в четверг в московском Театре мюзикла, передает корр. ТАСС.

Подъезд к театру осложняется тем, что на Тверской улице в это же время проходит репетиция парада, что спровоцировало серьезные пробки.

"Более двухсот картин посмотрели больше 50 тыс. зрителей, для нас это главная награда", — сказал Михалков.

Рассуждая о российском кино, режиссер добавил, что сейчас оно абсолютно самодостаточное. «Надо снимать свое кино, надо снимать фильмы, которые захочется посмотреть не один раз», — считает Михалков.

Гости о ММКФ

Одним из первых по красной дорожке прошел актер Сами Насери, известный по фильму «Такси». Он возглавил на ММКФ жюри короткометражных фильмов, кроме того, фильм с его участием — канадская криминальная драма «Идентификация» режиссера Сэмуела Тивьерджа — будет показана в четверг после церемонии закрытия ММКФ.

У Насери спросили, какое впечатление произвели на него московские таксисты. «Все было хорошо, только я не могу показать им дорогу, парижским таксистам я всегда показываю дорогу», — рассказал артист. Что же касается кинофестиваля, то, по словам актера, он получился отличным, особенно ему понравилась хорошая организация.

В свою очередь немецкая актриса Настасья Кински , которая вошла в жюри основного конкурса ММКФ, призналась, что ей удалось «посмотреть очень важные фильмы со всего мира».

Елизавета Боярская сказала на ковровой дорожке, что сейчас в России есть «очень много талантливых молодых режиссеров, актеров, если в их работу будут вкладывать деньги, есть шанс, что их заметят, и не только в России».

О фестивале