Московский кинофестиваль посетили более 50 тыс. зрителей

МОСКВА, 26 апреля. / ТАСС /. Программы Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) посетили более 50 тыс. зрителей. Об этом сообщил в четверг президент киносмотра Никита Михалков на пресс-брифинге перед закрытием 40-го по счету фестиваля.

"Фестиваль посетили более 50 тыс. зрителей", — сказал Михалков. Он добавил, что было показано около 300 фильмов, в «Российской программе» — 88 картин. Режиссер добавил, что часть из них — региональные. «Может быть будет назревать необходимость организовать фестиваль регионального кино», — сказал Михалков.

Обычно ММКФ проходит летом, но в этом году был перенесен на апрель из-за чемпионата мира по футболу. Михалков отметил, что апрель оказался оптимальным временем для проведения киносмотра. Он добавил, что, заявка на то, чтобы фестиваль проводился постоянно в апреле, уже подана. «Как будет решено, так и будет», — сказал Михалков.