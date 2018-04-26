Московский кинофестиваль посетили более 50 тыс. зрителей 

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Программы Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) посетили более 50 тыс. зрителей. Об этом сообщил в четверг президент киносмотра Никита Михалков на пресс-брифинге перед закрытием 40-го по счету фестиваля.
"Фестиваль посетили более 50 тыс. зрителей", — сказал Михалков. Он добавил, что было показано около 300 фильмов, в «Российской программе» — 88 картин. Режиссер добавил, что часть из них — региональные. «Может быть будет назревать необходимость организовать фестиваль регионального кино», — сказал Михалков.
Обычно ММКФ проходит летом, но в этом году был перенесен на апрель из-за чемпионата мира по футболу. Михалков отметил, что апрель оказался оптимальным временем для проведения киносмотра. Он добавил, что, заявка на то, чтобы фестиваль проводился постоянно в апреле, уже подана. «Как будет решено, так и будет», — сказал Михалков.
ММКФ-2018 проходил в Москве 19-26 апреля. В жюри основного конкурса вошли актриса Настасья Кински (Германия), режиссер Анна Меликян (Россия), актер Джон Сэвидж (США), режиссер Лян Цяо (Китай). Председателем жюри стал итальянский продюсер Паоло Дель Брокко. В основной конкурс отобраны 16 кинолент. Закроет фестиваль канадская криминальная драма «Идентификация» режиссера Сэмуела Тивьерджа с Нами Насери в главной роли.