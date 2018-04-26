Театр Маяковского приглашает в Лондон Фредди Меркьюри

В апреле в Большом театре были объявлены победители Всероссийской премии «Золотая маска». Артист Театра Маяковского Вячеслав Ковалев был признан лучшим драматическим артистом России.

Свою благодарственную речь актёр начал с исполнения песни We are the champions… Он получил награду за роль Бена в спектакле «Изгнание».

Причем в этом году спектакль Театра Маяковского «Изгнание» был представлен сразу в 7 номинациях:

«Лучший спектакль малой формы»

«Лучшая работа режиссёра» (Миндаугас Карбаускис)

«Лучшая мужская роль» (Вячеслав Ковалев, роль Бена)

«Лучшая женская роль второго плана» (Анастасия Дьячук, роль Эгле)

«Лучшая работа драматурга» (Марюс Ивашкявичюс)

Спектакль «Изгнание» стал уже третьей совместной работой режиссера Карбаускиса и драматурга Ивашкявичюса на сцене Театра Маяковского. Чтобы написать «Русский роман» и «Канта», Ивашкявичюсу пришлось окунуться с головой в прошлое, изучая архивы, стараясь узнать как можно больше про героев прошлых столетий — философа Иммануила Канта и семью Льва Толстого . В «Изгнании» все с точностью до наоборот. Как написали в одном из анонсов «вместо далеких эпох — современный Лондон, вместо интеллектуальной элиты — мигранты-пролетарии».

Персонажи спектакля в поисках лучшей жизни приехали в столицу Великобритании. Для них в этом упоительном слове «Лондон» было сосредоточено все: мечты, надежды, вера в будущее. Но этот город, как и любой мегаполис, не благоволит к чужакам, да и уязвимые в своем бесправии мигранты оказываются слишком легкой добычей для более ушлых представителей городских низов. Но главная проблема кроется даже не в обстоятельствах, а во внутреннем конфликте героев с самими с собой.

Кого-то сложности ломают, кого-то — делают сильнее, кто-то изначально готов бегать за утками на охоте — быть гончей собакой, зато в резиденции королевы, а у кого-то все же есть амбиции.

У главного героя спектакля — Бена (Вячеслав Ковалев) — амбиции есть. Он идеалист, выбравший слишком сложный путь и всю жизнь ему следовавший. Бен проходит свой непростой путь вместе с Фредди Меркьюри. Именно Фредди становится для него лучшим другом и причиной многих открытий и испытаний.

Перед нами исповедь маленького человека, который прошел большой путь. Несмотря на удары судьбы за эти 12 лет пребывания в Лондоне, Бен не предает своих идей, главная из которых — желание стать Человеком.

Ближайшие показы постановки Миндаугаса Карбаускиса состоятся 11 и 25 мая на Сцене на Сретенке.