Театр Маяковского приглашает в Лондон Фредди Меркьюри

В апреле в Большом театре были объявлены победители Всероссийской премии «Золотая маска». Артист Театра Маяковского Вячеслав Ковалев был признан лучшим драматическим артистом России.

Свою благодарственную речь актёр начал с исполнения песни We are the champions… Он получил награду за роль Бена в спектакле «Изгнание».

Причем в этом году спектакль Театра Маяковского «Изгнание» был представлен сразу в 7 номинациях:

«Лучший спектакль малой формы»

«Лучшая работа режиссёра» (Миндаугас Карбаускис)

«Лучшая мужская роль» (Вячеслав Ковалев, роль Бена)

«Лучшая женская роль второго плана» (Анастасия Дьячук, роль Эгле)

«Лучшая мужская роль второго плана» ( Иван Кокорин , роль Вандала)

«Лучшая работа художника в драме» ( Сергей Бархин

«Лучшая работа драматурга» (Марюс Ивашкявичюс)

Спектакль «Изгнание» стал уже третьей совместной работой режиссера Карбаускиса и драматурга Ивашкявичюса на сцене Театра Маяковского. Чтобы написать «Русский роман» и «Канта», Ивашкявичюсу пришлось окунуться с головой в прошлое, изучая архивы, стараясь узнать как можно больше про героев прошлых столетий — философа Иммануила Канта и семью Льва Толстого . В «Изгнании» все с точностью до наоборот. Как написали в одном из анонсов «вместо далеких эпох — современный Лондон, вместо интеллектуальной элиты — мигранты-пролетарии».

Персонажи спектакля в поисках лучшей жизни приехали в столицу Великобритании. Для них в этом упоительном слове «Лондон» было сосредоточено все: мечты, надежды, вера в будущее. Но этот город, как и любой мегаполис, не благоволит к чужакам, да и уязвимые в своем бесправии мигранты оказываются слишком легкой добычей для более ушлых представителей городских низов. Но главная проблема кроется даже не в обстоятельствах, а во внутреннем конфликте героев с самими с собой.

Кого-то сложности ломают, кого-то — делают сильнее, кто-то изначально готов бегать за утками на охоте — быть гончей собакой, зато в резиденции королевы, а у кого-то все же есть амбиции.

У главного героя спектакля — Бена (Вячеслав Ковалев) — амбиции есть. Он идеалист, выбравший слишком сложный путь и всю жизнь ему следовавший. Бен проходит свой непростой путь вместе с Фредди Меркьюри. Именно Фредди становится для него лучшим другом и причиной многих открытий и испытаний.

Перед нами исповедь маленького человека, который прошел большой путь. Несмотря на удары судьбы за эти 12 лет пребывания в Лондоне, Бен не предает своих идей, главная из которых — желание стать Человеком.

Ближайшие показы постановки Миндаугаса Карбаускиса состоятся 11 и 25 мая на Сцене на Сретенке.