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Кожевникова пришла на премьеру «Собибора» в свободном платье и с мамой-красавицей, а Мерзликин — с любимой супругой
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Кожевникова пришла на премьеру «Собибора» в свободном платье и с мамой-красавицей, а Мерзликин — с любимой супругой 

WMJ.ru 34 минуты назад
Фото: WMJ.ru
В военной драме Константин Хабенский исполнил и главную роль. Поддержать его на премьере пришли российские звезды. Многодетная мама Мария Кожевникова вышла в свет со своей мамой-красавицей Маргаритой и в довольно свободном платье, скрывающем ее аппетитные формы. А актер Андрей Мерзликин привел на премьеру любимую супругу Анну Осокину, подарившую ему троих детей. Пара появилась на красной дорожке в total black.
Ирина Безрукова не стала повторять свой эксперимент с открытия ММКФ и предпочла свободному крою изящное платье, перехватившее ее талию. А больше фото ищи в нашей галерее!
Премьера фильма в России состоится 3 мая.
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Фото:StarFace
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