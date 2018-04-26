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Кино и сериалы от Okko на Apple TV
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Кино и сериалы от Okko на Apple TV 

Партнерский материал 1 час назад
Фото: depositphotos
В App Store теперь можно скачать первое официальное приложение «Okko Фильмы HD. Кино и сериалы» для приставок Apple TV четвертого поколения и Apple TV 4K. Фильмы, мультфильмы, сериалы и документальное кино (в целом около 33 000 единиц контента) доступны в высоком качестве, в том числе в Ultra HD/4K HDR. Любой фильм можно приобрести навсегда или арендовать на 48 часов. Смотреть приобретенные фильмы можно через единый пользовательский профиль где угодно: на ноутбуках, мобильных устройствах на iOS и Android, Smart TV и консолях Play Station 4.
В приложении Okko для Apple TV доступен контент, купленный в рамках одной учетной записи до запуска сервиса на приставке.
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