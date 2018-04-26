О Черной вдове снимут сольный фильм-приквел 

Слухи оказались правдой: во киновселенной Марвел ожидается пополнение. Сейчас идет работа над сценарием сольного фильма о Черной вдове Наташе Романофф, которую играет Скарлетт Йоханссон. Картина расскажет историю происхождения супергероини. Над сценарием работает Жаклин Шеффер («Таймер», «Отпетые мошенники»).
Уже известно, что фильм станет приквелом первых двух «Мстителей» и «Железного человека 2». Действие ленты будет происходить в США спустя 15 лет после распада СССР.
Скарлетт Йоханссон сыграла Черную вдову в шести фильмах (учитывая «Войну Бесконечности») киновселенной Marvel. Уже после выхода первой ленты фанаты просили о сольной картине, посвященной супергероине.