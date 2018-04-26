Май в Амедиатеке: Премьеры сериалов и фильмов HBO

Патрик Мелроуз — 13 мая Бенедикт Камбербэтч в образе дерзкого и обаятельного представителя британской аристократии. Экранизация мрачных и полных безумств глав жизни Патрика Мелроуза — героя цикла романов букеровского номинанта Эдварда Сент-Обина. Книги издавались в период с 1992 по 2012 годы и в итоге были объединены в один том: «The Patrick Melrose Novels». В мини-сериале каждая серия основана на одном из его романов. Действие охватывает разные времена и страны: Франция 60-х, Нью-Йорк 80-х, современный Лондон. Богатый наследник из высшего общества, блестящее образование, безграничные возможности — с одной стороны. А за красивым фасадом, как обычно, горькая драма — тяжелое детство, жестокий отец ( Хьюго Уивинг ), безразличная мать ( Дженнифер Джейсон Ли ). Молодой прожигатель жизни лечится от прошлого алкоголем, наркотиками и опасными авантюрами. Что остановит Патрика Мелроуза?

Вражда: Бетт Джоан (сезон 1) — 15 мая Третья по счету антология талантливого рассказчика всех «Американских историй» — Райана Мерфи. «Вражда» — про страсти и слабости тех, кого все привыкли обожествлять. Первая часть посвящена легендарным голливудским актрисам и их эпическому соперничеству длиной в полвека. Кульминация вражды развернулась на съемочной площадке триллера «Что случилось с Бэби Джейн?», в котором они согласились сыграть роль сестер-актрис. Кинодив золотой эпохи Голливуда сыграли дивы современности: Бетт Дэвис — Сьюзан Сарандон, Джоан Кроуфорд — Джессика Лэнг. Остальной актерский состав тоже мощный: Кэтрин Зета-Джонс Кэти Бейтс в качестве приглашенных звезд, Джуди Дэвис, Стэнли Туччи, Альфред Молина и другие. Успех сезона среди зрителей и критиков подтвердили оценки (IMDb 8,6) и номинации в главных категориях на «Эмми» и «Золотой глобус».

Орвилл (сезон 1) — 15 мая Фантастическая драмеди от создателя «Гриффинов» Сета МакФарлейна, вдохновленная культовой франшизой «Звездный путь». События разворачиваются в 25 веке. В центре сюжета — межгалактический корабль «Орвилл» и его колоритный экипаж во главе с капитаном Эдом Мерсером (МакФарлейн). К дипломатическим и исследовательским миссиям разной степени сложности примешивается интрига — в качестве правой руки Мерсеру досталась экс-супруга, которая изменила ему с пришельцем. Второй сезон планируется к запуску в ноябре 2018 года, он так же появится в Амедиатеке.

Правдоподобные истории Нила Геймана — 25 мая Британский альманах в духе «Черного зеркала» и «Баек из склепа», основанный на рассказах выдающегося писателя-фантаста Нила Геймана («Американские боги»). Каждая серия — короткая причудливая история. Кто-то из героев подхватывает странное венерическое заболевание. Другой встречает пугающе похудевшего старого знакомого. Третий на протяжении многих лет видит нестареющую 19-летнюю модель. Последний попадает в проклятый старый дом. Одну из главных ролей в этом мини-сериале исполняет Джордж МакКэй , известный многим по экранизации Стивена Кинга «11.22.63».

Кинопремьеры HBO одновременно со всем миром:

451° по Фаренгейту — 20 мая Новая экранизация знаменитой антиутопии Рэя Брэдбери с Майклом Б. Джорданом («Черная пантера») и Майклом Шенноном («Форма воды») в главных ролях. Киноадаптацию своевременно снял режиссер «99 домов» Рамин Бахрани — в прошлый раз мэтр французского кино Франсуа Трюффо сделал это в 1966 году. Основа сюжета остается прежней: миром будущего правит цензура, история переписывается, книги безжалостно сжигаются, а интерес к ним преследуется по закону. После встречи с юной Клариссой «пожарный» Гай Монтэг начинает подвергать сомнению все происходящее, противостоя своему жесткому наставнику брандмейстеру Битти. Мрачное будущее фантастически эффектно представил оператор «Подпольной империи» и «Игры престолов» Крамер Моргенто. Премьера фильма состоится на Каннском фестивале.