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Михалков раскрыл количество гостей ММКФ
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Михалков раскрыл количество гостей ММКФ 

Газета.Ru 23 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Режиссер и президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков рассказал, сколько всего человек посетили ММКФ, пишет РИА «Новости».
"Всего на фестивале было показано около трехсот фильмов из 67 стран мира… Фестиваль посетили более 50 тысяч зрителей", — поделился Михалков.
"Погода не радует, конечно, но апрель — самое удобное время. Мы находимся между Берином и Каннами — место самое удобное, у нас есть больше выбора, меньше нервотрепки", — рассказал Михалков.
Фестиваль завершается в столице вечером 26 апреля.
В конкурсной программе ММКФ участвовали 16 фильмов из Турции, Италии, Новой Зеландии, Казахстана, Норвегии, Франции и других стран, Россию представили три фильма: «Ню», «Царь — птица» и «Спитак».
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