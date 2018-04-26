Михалков раскрыл количество гостей ММКФ

"Всего на фестивале было показано около трехсот фильмов из 67 стран мира… Фестиваль посетили более 50 тысяч зрителей", — поделился Михалков.

"Погода не радует, конечно, но апрель — самое удобное время. Мы находимся между Берином и Каннами — место самое удобное, у нас есть больше выбора, меньше нервотрепки", — рассказал Михалков.

Фестиваль завершается в столице вечером 26 апреля.

В конкурсной программе ММКФ участвовали 16 фильмов из Турции, Италии, Новой Зеландии, Казахстана, Норвегии, Франции и других стран, Россию представили три фильма: «Ню», «Царь — птица» и «Спитак».