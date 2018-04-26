В центре социальной адаптации на Дегунинской улице показали фильм «Легенды осени»

Во вторник, 24 апреля, в центре социальной (постинтернатной) адаптации на Дегунинской улице показали фильм «Легенды осени» режиссера Эдварда Цвика.

— В центре сюжета история семьи Ладлоу. Фильм рассказывает о трех братьях, их отце и молодой и неотразимой женщине, которая роковым образом изменяет жизнь каждого из них. Трое братьев проходят сквозь ужасы Первой Мировой, сквозь потерянные годы, последовавшие за войной, через любовь и потери, предательство и надежду, но в центре событий всегда оказывается недосягаемый, непредсказуемый Тристан… — напомнил сюжет представитель учреждения.

Центр социальной (постинтернатной) адаптации находится по адресу Дегунинская ул., 3, корп. 5. (ео)