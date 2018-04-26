Роковая пощечина, парное молоко и любовь к кино. Что погубило знаменитую Фросю Бурлакову

48 лет назад, 25 апреля 1970 года, погибла актриса Екатерина Савинова , обожаемая Фрося Бурлакова, с уникальным голосом, пробирающим до мурашек. Что сломало жизнь талантливой артистки, снявшейся в единственной главной роли у своего мужа, режиссера Евгения Ташкова , и довело женщину до преждевременной смерти, — об этом в материале Teleprogramma.pro. Анна Каренина ХХ века Дежурная на железнодорожном вокзале города Новосибирска сразу же обратила внимание на хорошо одетую красивую женщину. Незнакомка ходила по перрону вперед-назад, и было видно, что она волнуется.

Когда объявили, что на вокзал прибывает пассажирский поезд, женщина рванула через пути. Стоявшая возле железнодорожного полотна стрелочница начала кричать ей вслед, чтобы та остановилась, но красавица не обращала на предупреждения внимания… Незнакомкой оказалась всеми любимая актриса Екатерина Савинова.

Лишь 36 лет спустя, в 2006-м, 80-летний супруг артистки Евгений Ташков сумел добиться разрешения, чтобы Екатерину Федоровну отпели по православному обряду. Он собрал документы, доказывающие, что актриса была тяжело больна и не отдавала отчета в своих действиях.

После случившейся трагедии режиссера обвиняли в том, что он не уберег Савинову, разрешил ей одной отправиться в далекий Новосибирск. Но как рассказывала вторая супруга Ташкова Татьяна Александровна , Савинова хитростью ушла из дома. Она болела девять долгих лет, с каждым годом ее состояние ухудшалось.

Приступы безумия длились дольше и случались чаще. В последние годы жизни за актрисой постоянно присматривала сиделка. Но Екатерина Федоровна смогла отвлечь ее внимание и вышла из дома. Артистку искали несколько дней, и, только когда из Новосибирска позвонила сестра Савиновой и сообщила, что та приехала к ней в гости, все немного успокоились.

Роль Фроси Бурлаковой сделала актрису знаменитой. Кадр из фильма «Приходите завтра» Союз спасения Летом 61-го на Одесской киностудии началась работа над картиной «Приходите завтра», сценарий к которой написали супруги Ташков и Савинова. Режиссер заметил, что Екатерина Федоровна постоянно плохо себя чувствует и как-то странно себя ведет. Оказалось, что на протяжении полугода у Савиновой держалась температура 37,4.

Обратились к врачам, но те диагноз поставить не сумели. А тем временем артистка начала периодически неадекватно себя вести: разговаривала сама с собой в пустой комнате, говорила, что слышит голоса. А тут еще на съемочную площадку приехало московское начальство. Савинову назвали бездарностью, картину требовали закрыть.

Работа остановилась. Ташков по полдня бегал с женой по докторам, остальные полдня — по кабинетам руководства или писал им письма. Вынужденная пауза продлилась почти год. Работать над картиной, к счастью, разрешили. Все-таки деньги уже были потрачены, а бюджет выделен, и его нужно было осваивать. А вот с болезнью справиться не удалось. Старенький профессор-одессит посоветовал супругам искать инфекцию, которая спряталась в организме больной и паразитирует на здоровых органах.

Начали сдавать кучу анализов. Выяснили, что у Савиновой бруцеллез, — инфекция, передающаяся от животного к человеку. Врачи предположили, что Екатерина Федоровна могла ею заразиться, попив сырого молока, купленного на рынке. Поскольку актриса долгое время не знала, что заражена, а потом не обращала внимания на симптомы, то болезнь дала осложнения, истощила нервную систему. У артистки начала развиваться шизофрения.

По воспоминаниям Ташкова, они были беспомощны перед этой бедой, обращались к разным специалистам, которые разводили руками и говорили, что это не их профиль. И только в больнице им. Кащенко (сейчас — им. Алексеева) актрисе становилось немного легче, там проходили ее приступы безумия. Каждый год она проводила в больнице по несколько месяцев. А в периоды просветления с ужасом осознавала, что становится инвалидом, обузой мужу и сыну.

Екатерина Савинова окончила Гнесинку и все песни в фильме «Приходите завтра» исполняла сама. Кадр из фильма Повороты судьбы Знаменитая артистка и педагог ВГИКа Ольга Пыжова , как-то призналась, что в своей жизни ей довелось встретить только двух великих актеров — это Константин Станиславский , с которым она играла на одной сцене, и Екатерина Савинова, ее студентка. 18-летняя Катя в 1944-м приехала из далекого сибирского села Ельцовка поступать во ВГИК, но опоздала с подачей документов. А чтобы не возвращаться домой, пошла учиться в институт по землеустройству, где ей предоставили общежитие и стипендию. Зимой, на первом курсе, Савинова узнала, что Василий Ванин («Ленин в октябре», « Валерий Чкалов ») набирает актерские курсы. Но девушка у знаменитого актера долго не проучилась. Ванин отчислил ее, сказав, что она больше театральная, а не киноактриса.

Такой жесткий вердикт не повлиял на желание Кати сниматься в кино, и она вновь попытала свое счастье во ВГИКе. Говорят, что Савинова всех поразила, прочитав монолог Анны Карениной перед гибелью. Кто бы мог подумать, что через 25 лет Екатерина Федоровна повторит судьбу толстовской героини. Счастливое время Наверное, учебу в институте можно назвать самым счастливым временем для актрисы. Именно там она встретила свою любовь — Евгения Ташкова. Уже на втором курсе молодые люди начали встречаться. По воспоминаниям режиссера, они получали стипендию «старыми деньгами» 220 рублей, а хлеб на рынке — 140. Они постоянно хотели есть, старались друг друга чем-нибудь угостить. Даже простой чай считался для них роскошью.

В отличие от своих сокурсников, им помощи ждать было неоткуда. Отец Екатерины умер еще до ее отъезда в Москву, а вскоре не стало и матери. У Ташкова отец был «врагом народа», сидел в тюрьме, а мать жила впроголодь. Евгений Иванович запомнил на всю жизнь, как они с Екатериной, получив первую получку в Театре киноактера, в труппу которого попали по окончании ВГИКа, купили себе по нескольку порций мороженого и устроили настоящий пир. Казалось в будущем их ждет только хорошее…

«Тень у пирса», 1955 год. Кадр из фильма Упущенные возможности Еще учась во ВГИКе, Савинова попала на съемочную площадку к самому Ивану Пырьеву . Девушке досталась роль Любочки в «Кубанских казаках». Она отправилась в экспедицию на Кубань, жила в одном номере с Кларой Лучко . Девушки подружились. По воспоминаниям Лучко, Савинова впервые на съемках увидела и попробовала арбуз. И рассказывала, что, только приехав в Москву, она узнала что такое ванная, душ, телефон.

«Кубанские казаки», 1949 год. Первая заметная роль актрисы. Кадр из фильма

Всесильный режиссер, большой ценитель женской красоты, сразу же обратил внимание на красавицу сибирячку. Правда, его ухаживания закончились тем, что он получил пощечину. Такого унижения он простить не мог. И Савинова попала в негласный черный список «Мосфильма».

В результате она снималась только в эпизодах, так как режиссеры боялись приглашать ее на главные роли. Актриса очень страдала от этого. И, наверное, не раз пожалела о том, что не пошла после окончания ВГИКа во МХАТ, куда ее приглашали. И что отказалась работать в Большом театре, где ее ждали по окончании Гнесинки, куда она поступила, получив диплом актрисы.

Ее талант был настолько огромен, что ей, никому не известной актрисе и, тем более, певице, предлагали собственный оркестр и гастроли по всей стране. Но Савинова мечтала только о кино, которое жестоко сломало не только ее карьеру, но и жизнь.

«Женитьба Бальзаминова», 1964 — один из последних заметных фильмов в карьере Савиновой. Кадр из фильма