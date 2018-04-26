Ксения Раппопорт и Константин Хабенский снимутся в триллере по сценарию Александра Цыпкина

Номинанты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Ксения Раппопорт Константин Хабенский снимутся вместе с Сергеем Гармашем в триллере «В раю правды нет». В фильме, как пишет портал «Кинопоиск», будут оммажи к знаменитым картинам «Четыре комнаты», «Игра», «Телефонная будка», «Коллектор», «Бешеные псы».

Сюжет новой картины, состоящий из 15 диалогов, расскажет о любви, предательстве и лжи. Сценарий к фильму напишет еще один номинант «ТОП 50» Александр Цыпкин — автор супербестселлера «Женщины непреклонного возраста». Выход картины планируется в октябре 2020 года.

В этом году Ксения Раппопорт приняла участие в проекте, приуроченном к 15-летию крупнейшей в Петербурге организации, занимающейся помощью онкобольным AdVita. Актриса прочитала отрывок из книги про девушку, умершую от лейкоза. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.