Ещё
Ксения Раппопорт и Константин Хабенский снимутся в триллере по сценарию Александра Цыпкина
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ксения Раппопорт и Константин Хабенский снимутся в триллере по сценарию Александра Цыпкина 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Номинанты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Ксения Раппопорт и Константин Хабенский снимутся вместе с Сергеем Гармашем в триллере «В раю правды нет». В фильме, как пишет портал «Кинопоиск», будут оммажи к знаменитым картинам «Четыре комнаты», «Игра», «Телефонная будка», «Коллектор», «Бешеные псы».
Сюжет новой картины, состоящий из 15 диалогов, расскажет о любви, предательстве и лжи. Сценарий к фильму напишет еще один номинант «ТОП 50» Александр Цыпкин — автор супербестселлера «Женщины непреклонного возраста». Выход картины планируется в октябре 2020 года.
В этом году Ксения Раппопорт приняла участие в проекте, приуроченном к 15-летию крупнейшей в Петербурге организации, занимающейся помощью онкобольным AdVita. Актриса прочитала отрывок из книги про девушку, умершую от лейкоза. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Собака: последние новости
«ВКонтакте» подготовила защиту от спойлеров к фильму «Мстители: Война бесконечности» Вышел новый трейлер «Венома» с Томом Харди Фильмы женщин-режиссеров покажут в киноклубе "Femina"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру23
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы12
Как уходили знаменитости16
Актеры, повредившие психику на съемках3
Киноляпы, которые никто не замечал23
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
11:57
Скрытые загадки в кинофильмах
Кино
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
10:00
Тайные послания, которые шлют нам мультипликаторы
Кино
10:08
Что скрывают сотрудники кинотеатров
Кино
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение