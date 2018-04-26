«Миссис Хайд» и еще 5 кинопремьер этой недели

Рита Железнякова, редактор и журналист, последний романтик планеты Земля

Планируете сходить в кино? Мы подобрали самые увлекательные фильмы, которые выходят сегодня. Московский кинофестиваль оставил после себя две достойных картины: саркастичный польский фильм «Лицо» и «Миссис Хайд» с загадочной Изабель Юппер . Любителям мелодрам придется по душе «Привидение», фанаты романтических комедий получат удовольствие от французской картины «Великолепная». На а тех, кого хлебом не корми, дай посмотреть что-нибудь про силу русского духа, ждут «Танки».

«Привидение»

Романтическая мелодрама про то, что любят-то за душу.

Фильм режиссера «Клятвы» Майкла Сакси рассказывает про парня, который каждый день просыпается в новом теле. Однажды он влюбляется в симпатичную девушку, и теперь его жизнь подчинена этому чувству. В каждой ипостаси герой находит возможность пообщаться со своей возлюбленной. А после того как чувство оказывается взаимным, девушка каждый день тусуется по сути с новым парнем или подругой.

«Лицо»

Кино про то, что травма — это не только страшно, но и смешно.

Первый парень на деревне Яцек принимает участие в строительстве самой большой, больше, чем в Бразилии, статуи Иисуса Христа . Из-за случайности Яцек получает серьезную травму, и после хирургической операции на месте его милой мордашки оказывается чужое бесформенное лицо. Близкие реагируют по-разному: кто-то предает, кто-то наживается на пиаре, настоящую поддержку оказывает лишь сестра.

Режиссер Малгожата Шумовска направила кино не по пути драмы, а по пути сатиры, так что история полна не столько боли, телесной и душевной, сколько сарказма.

«Миссис Хайд»

Черная комедия с неувядающей Изабель Юппер.

Скромная школьная физичка мадам Жекиль не заслужила уважения ни коллег, ни учеников. Но, получив крепкий электрический заряд во время лабораторного эксперимента, она превращается в уверенную в себе и неотразимую мадам Хайд. Фильм основан на романе Роберта Льюиса Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда».

«Танки»

Довольно топорный фильм про наполовину вымышленный подвиг.

Накануне парада на Красной площади удачно выходит фильм, демонстрирующий мощь отечественной военной техники и смекалку и отвагу русских людей. Ким Дружинин, набивший руку на «28 панфиловцах», снял приключенческое кино про события, случившиеся до Великой Отечественной войны, но определенно оказавшие на нее влияние. Конструктор Михаил Кошкин разрабатывает прототип танка Т-34. Чтобы запустить уникальную боевую машину в производство, нужно, чтобы танк прошел ряд испытаний. Этим испытанием становится длительный перегон двух машин из Хабаровска в Москву. Во время перегона на танки и скромный экипаж нападают немцы, но технику удается спасти. Эта часть, как корректно указывается в начальных титрах фильма, выдумала создателями.

«Дыши во мгле»

Герои Ольги Куриленко и Ромена Дюриса борются за жизнь дочки.

Франко-канадский фильм одного из режиссеров сериала «Версаль» Дэниэла Роби. У дочери-подростка парижан Мэттью и Анны редкое заболевание, из-за которого она вынуждена проводить все время в герметичном стеклянном боксе. После внезапного землетрясения город окутывает ядовитый дым, застилающий все вокруг. Родители вынуждены подняться на крышу, а дочь Сара остается одна в своем боксе, в который не проникает дым, во мраке…

«Великолепная»

Милая комедия на один раз для поднятия жизненного тонуса.

Режиссер: Мишель Ларок В ролях: Мишель Ларок, Кад Мерад, Франсуаза Фабиан, Жюльен Аррути, Надеж Боссон-Дианье

Легкомысленная французская комедия, действующая эффективно и коротко, как бокал шампанского. У Анжелы есть все, что нужно для счастья: чудесный дом, авантажный супруг, милая дочка. Но однажды муж покидает ее, и респектабельная жизнь женщины меняется. Пережив панику и депрессию, героиня находит новые способы быть счастливой.

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