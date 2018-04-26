Цыганский темперамент. Актриса Виктория Полторак возвращается к своим корням

Полным ходом идут съемки многосерийной картины «Голубка белая, голубка черная» с Викторией Полторак . Почему для нее важна эта роль и почему она сравнивает своих знакомых с птицами, актриса рассказала «Вечерке».

— Виктория, кого вы играете в новой картине?

— Мою, главную, героиню зовут Рада, она цыганка. И для меня очень важна эта роль, потому что во мне тоже есть цыганская кровь. Наверное, поэтому я хорошо понимаю Раду. Мне кажется, что такую страстную свободную натуру может сыграть только человек, который имеет цыганские корни.

— Одна из ваших самых темпераментных героинь — Фрида Кало . Каково было играть ее?

— На самом деле я шла к этой роли без малого 16 лет. В 2002 году на экраны вышел фильм «Фрида» с Сальмой Хайек , и мне стали говорить, что мы очень похожи. Я посмотрела фильм и была поражена образом Фриды Кало. Я стала много читать о ней, познакомилась с ее творчеством. Мне очень хотелось сыграть ее, но я была уверена, что это несбыточная мечта. Но она осуществилась благодаря фильму «Троцкий», и я считаю это подарком судьбы.

— Есть ли еще какие-то героини, которых вы хотели бы сыграть?

— Я не могу назвать какую-то конкретную героиню, но мне бы хотелось воплотить какую-нибудь роль в мюзикле. Причем воплотить на все 100 процентов — и актерской игрой, и хореографией, и голосом. Я сейчас работаю над этим, усиленно занимаюсь вокалом.

— Мечтали стать певицей?

— В детстве я хотела стать орнитологом. В 12 лет подобрала на улице воробья и выходила его. Помню, когда я гуляла, он сидел у меня на плече. Меня всегда привлекали птицы. Это удивительные создания. Птицу нельзя привязать к себе насильно. Да, вы можете посадить птицу в клетку, но она не станет вам петь — настолько они свободные. Я ими восхищаюсь, а окружающих людей ассоциирую с птицами. Например, моя младшая дочь София похожа на сову. Она очень вдумчивый, по-своему мудрый ребенок. А вот старшая, Валерия, сейчас на стадии попугая — она яркая личность, играет в рок-группе, меняетцвет волос чуть ли не каждую неделю…

— Вы строгая мама?

— В семье я мягкий человек, провожу с детьми много времени. Семья для меня всегда на первом месте. Сначала родные, потом все остальное. Я из того типа женщин, которым необходимо заботиться, созидать. Так было всегда. Пока мои мужчины боролись со своими внутренними демонами, я стояла на страже семейного очага.

— В чем секрет хороших отношений?

— Никогда не стараться привязать к себе кого-то. Это как с птицами — ты не запрешь человека и не скажешь «будь только для меня». Я придерживаюсь этого принципа в любых отношениях — и с мужчинами, и с друзьями, и с детьми. Даже если есть «клетка», ее дверь всегда должна быть открытой.

СПРАВКА

Виктория Полторак — актриса. Снималась в фильмах «Молодые и злые», «Последнее дело Казановы», «Физика или химия». Скоро на экраны выходят «Голубка белая, голубка черная» и «Девочки не сдаются» с ее участием.