«Танки» в кино: вторым режиссером картины стала девушка из Тарко-Сале

26 апреля в российский прокат выходит приключенческий фильм «Танки» (12+) режиссера Кима Дружинина . Ленте сулят хорошие сборы, поскольку она рассчитана на семейный просмотр — понравится и молодежи, и старшему поколению. Для нас, ямальцев, фильм примечателен тем, что вторым режиссером картины стала наша землячка Анна Шевцова из Тарко-Сале.

Анна Шевцова выросла на Ямале, а после школы в 2005 году поступила в Санкт-Петербургский университет кино и телевидения. Первым серьезным кинопроектом девушки стал фильм «28 панфиловцев» 2016 года. Анна выступила вторым режиссером, а главным режиссером этой картины был все тот же Ким Дружинин.

Кстати, Анна Шевцова ведет свой YouTube-канал «Журнал киношника», где рассказывает и показывает, как снимают кино и что творится на съемочной площадке.

Фото со страницы героини публикации в социальной сети