Никита Михалков: Есть актеры, которых надо бить

По словам Никиты Михалкова, он всегда считал: режиссурой должны заниматься мужчины.

— Сейчас женщины-режиссеры сильно потеснили мужчин, не хочу сказать ничего предосудительного, но, честно сказать, я всегда считал режиссуру сугубо мужским делом, потому что это очень жестокая работа. Она настолько жестока, что, скажем, есть актеры, которых надо бить, как это ни странно и ни жутко, — заявил он.

Кинематографист привел в пример актеров, которым для того, чтобы начать играть, нужна «мощнейшая оплеуха». Но, констатировал Михалков, есть и те, кто требует много отношения, кого надо хвалить, даже если они плохо играют, чтобы заставить сделать то, что нужно режиссеру. И женщинам, по его словам, это даётся труднее.

— Если вы посмотрите на женщин, которые достаточно долго занимались режиссурой, вы увидите в них черты неженские. Но есть результат, и это та цель, которая оправдывает средства, — сообщил российский режиссер.

Он также прокомментировал участие в основном конкурсе режиссерского дебюта ученицы Кирилла Серебренникова китайской актрисы Ян Гэ . «Она сняла очень интересную картину, непосредственную, но она была в основном конкурсе. Как такое могло произойти? Это хайп, реклама или что?» — спросили у Михалкова.

— Ничего… Вы сами ответили на свой вопрос, и я с вами согласен, — ответил он.