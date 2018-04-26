Екатерина Климова действует по законам военного времени

В конце недели нас ждут «длинные выходные» и, соответственно, довольно любопытные кинопоказы. Ждем!

В преддверии Дня Победы на ближайшей неделе Первый канал покажет картину «По законам военного времени». Действие фильма разворачивается в 1941 году. Фашисты рвутся к Киеву.

Обстановка в городе накаляется, что добавляет работы лучшему следователю киевской военной прокуратуры Ивану Рокотову. Из Москвы прибывает заместитель главного военного прокурора РККА Николай Мирский, который создает особый отдел в военной прокуратуре фронта. В него входит и бывший следователь Днепропетровского УГРО Светлана Елагина. Рокотов и Елагина приступают к расследованиям особо важных дел, а Мирский ведет собственное расследование, задача которого — выявить шпионскую организацию, действующую в Киеве еще с 1930-х годов.

Для участия в сериале Екатерине Климовой пришлось сменить имидж, но она не особо возражала: — Елагина покорила меня своей прямолинейностью, открытостью, верой в дело, которым она занимается, женственностью. Я стараюсь сделать ее очень живой, временами даже наивной, по-детски смешной. Но на меня она совсем не похожа — себя играть мне было бы неинтересно!

Смотрите сериал на Первом канале 30 апреля в 21:20, 1 мая в 19:55 и 21:20, 2 мая в 19:50 и 21:20, 3 мая в 21:30, 4 мая в 21:30.