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Екатерина Климова действует по законам военного времени
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Екатерина Климова действует по законам военного времени 

Вечерняя Москва 48 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В конце недели нас ждут «длинные выходные» и, соответственно, довольно любопытные кинопоказы. Ждем!
В преддверии Дня Победы на ближайшей неделе Первый канал покажет картину «По законам военного времени». Действие фильма разворачивается в 1941 году. Фашисты рвутся к Киеву.
Обстановка в городе накаляется, что добавляет работы лучшему следователю киевской военной прокуратуры Ивану Рокотову. Из Москвы прибывает заместитель главного военного прокурора РККА Николай Мирский, который создает особый отдел в военной прокуратуре фронта. В него входит и бывший следователь Днепропетровского УГРО Светлана Елагина. Рокотов и Елагина приступают к расследованиям особо важных дел, а Мирский ведет собственное расследование, задача которого — выявить шпионскую организацию, действующую в Киеве еще с 1930-х годов.
С главной героиней фильма «По законам военного времени» — Елагиной — режиссер Максим Мехеда определился сразу, выбрав актрису Екатерину Климову. А вот с выбором актера на роль Рокотова были проблемы — даже съемки картины пришлось задержать на несколько месяцев. Но был найден отличный претендент — Евгений Воловенко. Еще одну роль играет Александр Панкратов-Черный. Кстати, по сюжету Панкратов водит машину, чего в жизни он не делает, так что в кадре за него «рулит» дублер.
Для участия в сериале Екатерине Климовой пришлось сменить имидж, но она не особо возражала: — Елагина покорила меня своей прямолинейностью, открытостью, верой в дело, которым она занимается, женственностью. Я стараюсь сделать ее очень живой, временами даже наивной, по-детски смешной. Но на меня она совсем не похожа — себя играть мне было бы неинтересно!
Смотрите сериал на Первом канале 30 апреля в 21:20, 1 мая в 19:55 и 21:20, 2 мая в 19:50 и 21:20, 3 мая в 21:30, 4 мая в 21:30.
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