Киноновинки в Костроме: «Танки», «Смешарики» и «Привидение»

Кинотеатр «Синема Стар» приглашает любимых зрителей посмотреть долгожданные фильмы, узнал KOSTROMA.TODAY. Премьеры стартовали сегодня.

СМЕШАРИКИ 6+

kinopoisk.ru Любимый мультфильм — на большом экране. В этот раз герои «Смешариков» отправляются в путешествие во времени. Случайно друзья оказываются в разных эпохах и Крошу предстоит спасти всех и собрать вместе.

ПРАВДА ИЛИ ДЕЙСТВИЕ 16+

kinopoisk.ru История друзей-подростков, для которых обычная игра «Правда или действие» превращается в жестокую гонку со смертью. Примечательно, что юных героев в фильме играют актеры, далекие от школьной скамьи. Например, Хейдену Сзето — 32 года, а Нолану Джерарду Фанку, знакомому зрителям по фильму «Люди Икс — 2» — 31 год.

ТАНКИ 12+

ПРИВИДЕНИЕ 16+

В основе сценария фильма лежит популярный роман Дэвида Левитана «Каждый день». Фильм рассказывает о бестелесном духе, который каждый день просыпается в новом теле и видит мир глазами других. Но однажды он встречает девушку Рианнон. После этого каждый день он пытается вернуться к ней, чтобы быть вместе всегда.

ДЫШИ ВО МГЛЕ 16+

Французско-канадский фильм рассказывает о жутком тумане, который убивает все живое и окутывает Париж. Те немногие, кому удалось выжить, забираются на крыши зданий, чтобы подышать свежим воздухом. Они остались без воды, еды и связи. Во время этого кошмара супруги Анна и Мэттью решаются пойти в самую гущу опасной мглы, чтобы спасти свою дочь.