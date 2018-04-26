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Киноновинки в Костроме: «Танки», «Смешарики» и «Привидение»
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Киноновинки в Костроме: «Танки», «Смешарики» и «Привидение» 

Kostroma.Today 48 минут назад
Фото: Kostroma.Today
Кинотеатр «Синема Стар» приглашает любимых зрителей посмотреть долгожданные фильмы, узнал KOSTROMA.TODAY. Премьеры стартовали сегодня.
СМЕШАРИКИ 6+
kinopoisk.ru  Любимый мультфильм — на большом экране. В этот раз герои «Смешариков» отправляются в путешествие во времени. Случайно друзья оказываются в разных эпохах и Крошу предстоит спасти всех и собрать вместе.
ПРАВДА ИЛИ ДЕЙСТВИЕ 16+
kinopoisk.ru  История друзей-подростков, для которых обычная игра «Правда или действие» превращается в жестокую гонку со смертью. Примечательно, что юных героев в фильме играют актеры, далекие от школьной скамьи. Например, Хейдену Сзето — 32 года, а Нолану Джерарду Фанку, знакомому зрителям по фильму «Люди Икс — 2» — 31 год.
ТАНКИ 12+
Фильм режиссера Кима Дружинина рассказывает об инженере, создателе танка Т-34 Михаиле Кошкине. Он вместе со своей командой отправляется в Москву, чтобы доказать уникальность боевой машины. По дороге его ждет множество препятствий. Главные роли в фильме сыграли Андрей Мерзликин, Аглая Тарасова, Александр Тютин и Юрий Ицков.
ПРИВИДЕНИЕ 16+
В основе сценария фильма лежит популярный роман Дэвида Левитана «Каждый день». Фильм рассказывает о бестелесном духе, который каждый день просыпается в новом теле и видит мир глазами других. Но однажды он встречает девушку Рианнон. После этого каждый день он пытается вернуться к ней, чтобы быть вместе всегда.
ДЫШИ ВО МГЛЕ 16+
Французско-канадский фильм рассказывает о жутком тумане, который убивает все живое и окутывает Париж. Те немногие, кому удалось выжить, забираются на крыши зданий, чтобы подышать свежим воздухом. Они остались без воды, еды и связи. Во время этого кошмара супруги Анна и Мэттью решаются пойти в самую гущу опасной мглы, чтобы спасти свою дочь.
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