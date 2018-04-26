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Круз прыгал с парашютом 106 раз для нужного кадра
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Круз прыгал с парашютом 106 раз для нужного кадра 

Рамблер 19 минут назад
Фото: Кадр из фильма "Миссия невыполнима: Племя изгоев"
Главный герой очередного фильма "Миссия невыполнима" вынужден был прыгать с парашютом 106 раз ради съемок одной сцены. Об этом создатели картины вместе с Томом Крузом рассказали на презентации фильма на фестивале CinemaCon.
К тому же они добавили, что вместе с Крузом прыжки выполнял профессиональный парашютист с камерой на шлеме. Он должен был подлететь к актеру максимально близко и заснять лицо Тома крупным планом, чтобы запечатлеть реальные эмоции от прыжка.
Режиссер фильма Кристофер МакКуорри заметил, что только три записи из ста были подошли для монтажа.
"Ничего удивительного в этом нет, он снимал, руководствуясь исключительно своими инстинктами".
Фильм "Миссия невыполнима 6: Последствия" выйдет в широкий прокат 26 июля 2018 года.
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