Что посмотреть на выходных по телевизору 

Обратите внимание: далеко не все самое интересное сосредоточено в вечернем эфире, если и правда зарядят дожди, включите телевизор и днем — вас ждет масса яркой документалистики и передач.
Смеяться всем
За смехом и положительными эмоциями на грядущей неделе стоит отправляться на РЕН ТВ: 30 апреля здесь покажут «Жмурки» (в 15:20), а в 19:00 фактически нон-стопом «зарядят» «Особенности национальной…» — короче, знаменитые комедии про все возможные наши особенности. Ну а в четверг по этому же каналу — комедийный триллер «Парень с нашего кладбища» с Александром Палем, Игорем Жижикиным, Владимиром Сычевым и Александром Ильиным. Устраивайтесь поудобнее в 20:00.
Плакать всем
27 апреля в 22:00 на телеканале ViP Premiere состоится эксклюзивная премьера второго сезона сериала «Рассказ служанки». Это фантастически интересный и жутковатый сериал-антиутопия о сопротивлении системе в тоталитарном государстве, снятый по мотивам одноименного романа. Телепроект уже удостоился самых престижных наград — премии «Эмми» в прошлом году и «Золотого глобуса» в этом. Правда, жуть, но рекомендуем!
Удивляться всем
30 апреля на канале ТВ Центр в 23:50 советуем посмотреть документальный фильм «Михаил Булгаков. Роман с тайной». В истории русской литературы есть немало имен писателей-мистиков с загадочной биографией. Один Гоголь чего стоит! Но обстоятельства жизни и творчества Булгакова выделяются даже на его фоне. О сверхъестественных совпадениях и загадках в биографии писателя и пойдет речь в фильме. А на СТС с понедельника в 21:00 начнут повторять фильмы про Гарри Поттера. 4 мая на РЕН ТВ — классный фильм «Тесла. Инженер-смерть». Имя Николы Теслы знакомо, думается, всем, так что о чем пойдет речь — вы понимаете. И кто те люди, что готовы повторить его эксперименты сегодня? Ответ ждет вас в 20:00.
А еще в тот же день, но чуть позже на Первом канале вас ждет просто фантастически интересная премьера — это фильм о человеке-уникуме Михаиле Шемякине «Потом значит никогда» — включите телевизор в 23:30.