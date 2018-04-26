Что посмотреть на выходных по телевизору

Обратите внимание: далеко не все самое интересное сосредоточено в вечернем эфире, если и правда зарядят дожди, включите телевизор и днем — вас ждет масса яркой документалистики и передач.

Смеяться всем

За смехом и положительными эмоциями на грядущей неделе стоит отправляться на РЕН ТВ : 30 апреля здесь покажут «Жмурки» (в 15:20), а в 19:00 фактически нон-стопом «зарядят» «Особенности национальной…» — короче, знаменитые комедии про все возможные наши особенности. Ну а в четверг по этому же каналу — комедийный триллер «Парень с нашего кладбища» с Александром Палем, Игорем Жижикиным, Владимиром Сычевым Александром Ильиным . Устраивайтесь поудобнее в 20:00.

Плакать всем

27 апреля в 22:00 на телеканале ViP Premiere состоится эксклюзивная премьера второго сезона сериала «Рассказ служанки». Это фантастически интересный и жутковатый сериал-антиутопия о сопротивлении системе в тоталитарном государстве, снятый по мотивам одноименного романа. Телепроект уже удостоился самых престижных наград — премии «Эмми» в прошлом году и «Золотого глобуса» в этом. Правда, жуть, но рекомендуем!

Удивляться всем

30 апреля на канале ТВ Центр в 23:50 советуем посмотреть документальный фильм « Михаил Булгаков . Роман с тайной». В истории русской литературы есть немало имен писателей-мистиков с загадочной биографией. Один Гоголь чего стоит! Но обстоятельства жизни и творчества Булгакова выделяются даже на его фоне. О сверхъестественных совпадениях и загадках в биографии писателя и пойдет речь в фильме. А на СТС с понедельника в 21:00 начнут повторять фильмы про Гарри Поттера . 4 мая на РЕН ТВ — классный фильм « Тесла . Инженер-смерть». Имя Николы Теслы знакомо, думается, всем, так что о чем пойдет речь — вы понимаете. И кто те люди, что готовы повторить его эксперименты сегодня? Ответ ждет вас в 20:00.