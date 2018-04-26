Фильмы на выходные. Выбор Стаса Тыркина 

«Хозяин морей: На краю земли» (2003) Режиссер: Питер Уир В ролях: Рассел Кроу, Пол Беттани, Билли Бойд Кадр из фильма Судьбы человечества в сражениях против Наполеона решались, оказывается, не только при Аустерлице или в Бородино. В 1805 году капитан английского корабля «Внезапный» Джек Обри получил приказ «потопить, сжечь или пленить» французский фрегат «Ашерон» и взялся за дело с подобающей слуге королевы ретивостью. «Хотите, чтобы ваши дети пели „Марсельезу“?» — спрашивает он опьяненных ромом матросов. Те, не желающие ни свободы, ни равенства, ни братства, готовы сложить головы на рее, но не опозорить флаг Британской империи. Бравый капитан Обри, начинавший свой морской путь с самим адмиралом Нельсоном, — герой цикла книг Патрика O'Брайана, названных "Нью-Йорк Таймс" лучшими историческими романами всех времен. «Американский Пикуль» накропал их в количестве 20 штук, но скончался, так и не дождавшись воплощения своего персонажа в «гладиатора» и оскароносца Рассела Кроу. Снятый австралийским классиком Питером Уиром ("Общество мертвых поэтов", «Шоу Трумэна») фильм — как читанный в детстве многостраничный роман о морских приключениях. Только романтики в картине (с предельным натурализмом снятой в резервуаре, который Джеймс Кэмерон выстроил для своего «Титаника») нет почти никакой: путешествия и морские сражения предстают в нем тяжкой и кровавой работой, требующей больших сил и решительного самопожертвования.
Тв-3, пятница 23.45 «Охотники за привидениями» (2016) Режиссер — Пол Фиг В ролях: Кристен Уиг, Мелисса МакКарти, Кейт МакКиннон, Крис Хемсворт Кадр из фильма Точнее по-русски этот фильм нужно было назвать «Охотницами…», а не «Охотниками…», поскольку три ведущие партии в этой очередной перезапущенной версии голливудского блокбастера 1980-х исполнены женщинами. И не простыми, а золотыми — главными, с многомиллионными гонорарами, комическими актрисами США. Не первый раз работающий с ними режиссер Фиг, автор удачных кинокомедий «Девичник в Вегасе», «Копы в юбках» и «Шпион», перелицевал до сих пор симпатичный оригинальный фильм Айвана Райтмана 1984 года таким образом, что самое смешное в нем — это именно гендерный перевертыш. Три чувихи («толстая», «умная» и «ненормальная»), как заведенные, гоняются по Нью-Йорку за привидениями, которые регулярно блюют на них какими-то зелеными помоями, а в качестве секретарши у них в офисе сидит и перекладывает бумажки великолепный самец Крис Хемсворт, как и положено, тупой и самовлюбленный, и тетки — в перерывах между своими подвигами — мечтают ущипнуть его за накаченную задницу. Звезды первых «Охотников…» — Билл Мюррей, Сигурни Уивер и Дэн Эйкройд — появляются в фильме в крошечных ролях-камео, но этим секундам радуешься как встречам со старыми добрыми знакомыми.
СТС, суббота, 18.45 «Капитан Филлипс» (2013) Режиссер — Пол Гринграсс В ролях: Том Хэнкс, Бархад Абди Кадр из фильма Фильм Гринграсса («Превосходство Борна», «Ультиматум Борна») — экранизация книги воспоминаний Ричарда Филлипса, капитана огромного контейнеровоза, в апреле 2009 года близ берегов Африки захваченного в плен группой пиратов XXI века. Не в силах совладать с героической командой судна сомалийские разбойники берут в заложники его капитана — Филлипсу придется провести пять ужасающих дней в чудовищном обществе доведенных до отчаяния, истощенных черных людей. Фильм был номинирован на пять статуэток «Оскара», в том числе за лучший фильм.
ТВ-3, суббота 16.15