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Конкурс «Синяя птица — Последний богатырь»: сказочный финал состоится 29 апреля
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Конкурс «Синяя птица — Последний богатырь»: сказочный финал состоится 29 апреля 

Вести.Ru 32 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Зрители замерли в ожидании! В это воскресенье на телеканале «Россия 1» состоится сказочный финал проекта «Синяя птица — Последний богатырь». Кто из участников прямо со сцены попадет в мир большого кино?
"Синяя птица — Последний богатырь" — проект, у которого нет аналогов. Несколько недель миллионы телезрителей следили за выступлениями талантливых детей, одному из которых выпадет шанс принять участие в съемках продолжения фильма «Последний богатырь». За эту награду боролись лучшие из лучших — наравне с новыми талантами в конкурсе участвовали самые яркие выпускники прошлых сезонов. Финал специального сезона будет особенным! Как в хорошем кино, нас ждут любимые герои и удивительные повороты сюжета.
"В этом году будет совершенно необыкновенный финал, потому что мы сразу даем возможность детям выступить на огромной сцене. Мы планируем сделать потрясающие декорации, которые вовлекут все пространство в действо и всех зрителей сделают участниками. Ну, а самое главное, что в финале будет принято удивительное решение: кто из ребят примет участие в съемках продолжения фильма «Последний Богатырь»! — рассказала автор и ведущая проекта «Синяя птица — Последний богатырь» Дарья Златопольская.
Вместе с финалистами на сцену выйдут настоящие звезды, а это значит, что можно ждать самых дерзких творческих экспериментов!
Большой весенний праздник состоится в это воскресенье, 29 апреля, в 18:00 на канале «Россия 1»! Не пропустите!
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