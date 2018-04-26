Премьеру фильма о Тимирязеве представили в библиотеке на Лиственничной

В Центральной научной библиотеке имени Железнова на Лиственничной аллее представили премьеру фильма «Луч солнца». Картина создана активистами студенческого телевидения «ТимТудей» и рассказывает об основателе главного аграрного вуза России Клименте Тимирязеве Об этом сообщила представитель Тимирязевской академии Ирина Батуева. — Фильм «Луч солнца» состоит из воспоминаний о Тимирязеве его современников. В основу сценария легла книга Алексея Дручека «Климент Аркадьевич Тимирязев», которую директор музея-квартиры Тимирязева выпустил к юбилею ученого, — поделилась Батуева. Адрес библиотеки: Лиственничная аллея, д. 2, корп. 1. Телефон для справок: 8 (499) 976-00-15. (мю)