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Премьеру фильма о Тимирязеве представили в библиотеке на Лиственничной
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Премьеру фильма о Тимирязеве представили в библиотеке на Лиственничной 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
В Центральной научной библиотеке имени Железнова на Лиственничной аллее представили премьеру фильма «Луч солнца». Картина создана активистами студенческого телевидения «ТимТудей» и рассказывает об основателе главного аграрного вуза России Клименте Тимирязеве.
Об этом сообщила представитель Тимирязевской академии Ирина Батуева.
— Фильм «Луч солнца» состоит из воспоминаний о Тимирязеве его современников. В основу сценария легла книга Алексея Дручека «Климент Аркадьевич Тимирязев», которую директор музея-квартиры Тимирязева выпустил к юбилею ученого, — поделилась Батуева.
Адрес библиотеки: Лиственничная аллея, д. 2, корп. 1. Телефон для справок: 8 (499) 976-00-15. (мю)
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