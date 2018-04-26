Шарлиз Терон призналась, что ее дети часто ссорятся

42-летняя мама двоих детей Шарлиз Терон появилась в эфире «Шоу Эллен Дедженерес», она рассказала о семейной жизни и своей роли в новом фильме «Талли».

Шарлиз Терон

По словам актрисы, сейчас ее дочь Августа и сын Джексон стали хуже относиться друг к другу.

В последний раз, когда я здесь была, Августе было 1,5 года, а Джексону — пять. Раньше старший мог сказать: «Давай сделаем это», а младшая легко соглашалась. Их отношения были такими спокойными, красивыми и нежными, что заставляло меня плакать каждый день, — сказала гостья ведущей.

Но дети выросли и теперь Терон переживает из-за того, что каждый стал проявлять свой характер.

Сейчас я плачу из-за другого. Моей младшей дочери уже почти три года, и она перестала так легко соглашаться со старшим братом. Теперь в нашем доме каждый день война, — призналась звездная мама.

Шарлиз Терон

Эллен Дедженерес спросила актрису о ее новой роли в фильме «Талли». Она отметила, что ей было интересно сыграть в кино, посвященном материнству. По словам артистки, она чувствовала большую ответственность в личном и в профессиональном планах.

Фильм посвящен тому, как сегодня выглядит родительство. Для меня так странно, что сейчас, когда есть столько информации относительно всего, в вопросах воспитания по-прежнему очень много стигматизации. Мы просто не говорим о многих вещах, через которые проходят родители. Но матери проходят через это каждый день, они беременеют, набирают вес, а затем им требуется полтора года, чтобы его потерять. А если им не удается это сделать, их начинают критиковать, — сказала Шарлиз.

Шарлиз Терон рассказала, что ей пришлось набрать 23 килограмма для новой роли.

Напомним, то американская актриса воспитывает двух усыновленных темнокожих детей. Недавно она рассказала, что не хочет быть многодетной матерью.